BallisticNG NX Edition – L’héritier de WipeOut sur Switch

Chers joueurs Switch en manque de F-Zero ou de WipeOut, prenez votre mal en patience. Le studio de développement Neognosis prépare une version pour la console hybride de Nintendo de son jeu de course en mode anti-gravité BallisticNG NX Edition. Pour ceux qui avaient loupé le coche, il s’agit d’un jeu de course futuriste sorti sur PC en décembre 2018.

Neognosis est une hydre à deux têtes, créée par deux passionnés nommés Adam “Vonsnake” Chivers et Aidan Lee. Fan de jeux de courses tels que Extreme-G, F-Zero ou Star Wars Episode One: Racer, les deux anglais fondent leur propre studio afin de réaliser le jeu de leur rêve. Ils y incluront tout ce qu’ils aimaient dans les titres cités plus haut: une impression de vitesse indéniable, des armes pour vaincre ses concurrents, et une jouabilité simple d’accès. En résultera BallisticNG.

Autant être clair tout de suite : le titre est une merveille. Tout y est : vitesse, nervosité, armes déjantées, musique électronique hyper rythmée. La campagne solo propose une solide durée de vie, avec un challenge relevé, pas moins de 35 circuits à maitriser, et 16 vaisseaux à découvrir.

Concernant le portage du jeu sur Switch, les développeurs ont déclaré via un communiqué sur Steam (traduction libre) :

Nous sommes fiers de vous annoncer le début du développement de BallisticNG NX Edition, le portage de BallisticNG sur Switch ! Quelques uns des ajouts que nous avons fait via la dernière mise à jour préparaient ce portage. Nous développons nous même ce portage et nous l’élaborons à partir du code de base de la version PC, afin de garder les deux versions aussi cohérentes que possible. Ceci veut dire que les prochaines mises à jour pour la version PC comporteront de nombreux changements invisibles (pour les joueurs) afin de pouvoir supporter les différences entre les plateformes. Cela représente beaucoup de travail à court terme, mais sur le long terme, cela sera plus facile pour nous de gérer les deux versions à la fois.

Cette sortie sur Nintendo Switch ne bénéficie pas encore de date de sortie officielle, les développeurs étant au début du travail de portage. Ils n’en n’oublient pas moins la version PC, qui recevra sous peu une nouvelle extension, intitulée “Maceno Island”. Elle offrira des nouveaux vaisseaux et skins, et une course supplémentaire. Pour finir, sachez que l’update 1.2.5 a été déployée aujourd’hui afin que les joueurs bénéficient de nombreuses améliorations.