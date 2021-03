A Musical Story – Un gameplay unique sur fond d’années 70

Le studio de développement français Glee-Cheese Studio annonce l’arrivée d’un nouveau jeu musical mêlant rythme et narration pour cet été, avec en prime un premier trailer qui sent bon les années 70. A Musical Story est centré autour du thème de la mémoire tout en proposant un gameplay basé sur le rythme et la musique.

Ce trailer nous présente le personnage de Gabriel, un musicien dans le coma qui replongera dans ses souvenirs afin de retrouver la mémoire. Bien que le titre soit un jeu narratif, il se démarque par son absence totale de texte et de dialogue. Ainsi, la narration se veut entièrement musicale, et il sera nécessaire de réussir les morceaux à la perfection pour avancer dans les souvenirs de Gabriel grâce aux différents ressentis transmis par la musique.

“Dans la plupart des jeux musicaux, il y a une ligne de temps visuelle, montrant exactement quand jouer les notes. Nous nous sommes plutôt attachés à créer une expérience qui repose sur les capacités d’écoute du joueur, qui doit donc sentir la musique, la comprendre, pour progresser et dévoiler l’histoire” – Charles Bardin, Game Designer et Co-Compositeur de A Musical Story.

Cette mécanique de gameplay se veut très novatrice et on ressent l’envie du studio de créer un jeu proposant une expérience à la fois marquante et originale. Vingt-six chansons seront disponibles dans A Musical Story, toutes composées par Charles Bardin, ayant déjà travaillé sur la musique de Stellar Overload, et Valentin Ducloux, un compositeur et vidéaste touchant à différents styles musicaux.

A Musical Story est prévu cet été 2021 sur Xbox One, Switch, PC et iOS. Une démo sera également disponible sur Steam dès le 19 mars pour le début du London Games Festival, proposant les dix premiers chapitres du jeu. Le studio nous indique qu’un chapitre secret sera disponible une fois toutes les musiques jouées à la perfection. On vous laisse découvrir le trailer qui aura réussi à éveiller notre curiosité grâce à son gameplay unique en son genre.