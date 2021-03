Queen: Rock Tour – The show can go on !

Queen est probablement un des groupes les plus emblématiques des 20 000 dernières années. Il est apparu sporadiquement dans certains jeux de rythme, mais Queen: Rock Tour, tout fraichement sorti sur appareils iOS et Android, vous permettra de retrouver les meilleurs morceaux de cette légende, et de rythmer leurs titres chers à nos cœurs tout en revivant une partie de leur parcours.

Queen est un groupe mythique fondé au début des années 1970, soit longtemps avant votre probable naissance, à vous qui lisez ceci. Mais en dépit de ce fait, nul doute que vous connaissiez une ou plusieurs de leurs compositions, telles que We are the Champions, The Show Must Go On, ou encore Bohemian Rhapsody (qui a donné récemment son nom à un film dédié à Queen avec l’excellent Rami Malek de Mr. Robot dans le rôle du chanteur phare, Freddie Mercury).

On ne va pas s’amuser ici à vous refaire toute la biographie du groupe britannique, bien entendu. Si vous ne connaissez pas Freddie Mercury, John Deacon, Brian May et Roger Taylor, on ne peut plus rien pour vous ; par contre si vous les connaissez, ce jeu risque de vous rappeler de bons souvenirs.

Il s’agit d’un jeu de rythme, dans lequel vous allez devoir appuyer plus ou moins longuement et rapidement sur des touches à l’écran ; là pareil, on ne va pas vous réexpliquer le concept des jeux de rythme, on imagine que vous en avez tous tâté un à un moment ou un autre de votre carrière de joueur.

L’intérêt de la chose réside dans le fait que les couleurs correspondent à un des instruments du groupe (basse, batterie, guitare, chant) sur lesquelles il faudra switcher constamment. Alors bien sûr, cela ne modifiera pas la musique de base, mais ça vous permettra de créer des combos de malade si vous avez le tempo correct.

Le jeu propose en outre des documentations sur le groupe à débloquer, des concerts dans des lieux iconiques (Queen remplissaient des stades entiers où qu’ils aillent) ainsi que des costumes divers et variés, parce que Freddie aimait les tenues excentriques, comme vous le voyez dans le clip de The Show Must Go On ci-dessus, compilation de diverses vidéos du groupe suite au décès du chanteur.

Queen: Rock Tour est disponible gratuitement sur iOS et Android, donc à vous de tâter le terrain sans débourser quoi que ce soit. La version gratuite ne propose que quelques morceaux célèbres, mais il faudra passer à la caisse pour se gaver sur la grosse vingtaine de titres de Queen proposés par l’expérience.