Baldo: The Guardian Owl – Une grosse séquence de gameplay

La dernière fois que nous en parlions, nous annoncions dès le titre que nous n’avions pas fini de l’attendre et, à notre grand regret, c’est toujours le cas. Baldo: The Guardian Owl a fait sa première apparition dans nos colonnes au printemps dernier grâce à son coup d’éclat dans un Indie World. Indéniablement, l’opération séduction était un franc succès. Difficile de dire “non” à la promesse d’un Zelda-like mâtiné d’un look “Studio Ghibli”, d’autant qu’il promettait alors un été réconfortant en sa compagnie (un mal qui aurait donc fait du bien avec la morosité de l’actualité).

Nous sommes presque à l’été 2021 et nous l’attendons toujours. Et le problème, c’est que si nous nous retrouvons aujourd’hui, ce n’est pas pour annoncer une date de sortie, mais juste pour apprendre que le projet existe toujours, et qu’il a fait quelques pas dans la bonne direction. Effectivement, grâce à la chaîne YouTube d’IGN, nous avons pu découvrir une partie des premières minutes de gameplay en vidéo (garantie sans spoiler). Une vidéo qui permet donc de redécouvrir les forces d’un tel jeu, mais aussi ses très nombreuses faiblesses.

Oui, parce que si le charme bucolique enchanteur de Baldo: The Guardian Owl opère toujours (et plus particulièrement grâce à ses environnements et son ambiance musicale), entre lags, animations laborieuses (le lancer de vase est pire que dans Oceanhorn 2), modèles de personnages archaïques, même pour de l’indé, ça passe moyen… Une copie qui ne joue donc pas en la faveur des italiens de Naps Studios qui vont devoir jouer des coudes pour se placer face à leurs nombreux rivaux (sortis ou pas).

Enfin, ce n’est que notre avis et le vôtre est peut-être tout autre, alors n’hésitez pas à partager vos espoirs sur Baldo: The Guardian Owl. Le titre de Naps Studios doit sortir un jour sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC, il ne reste plus qu’à savoir quand…