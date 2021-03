Under the Island, encore un zelda-like ?

Under the Island est un jeu d’action-aventure en 2D dans une ambiance visuelle qui nous rappelle une des plus grandes sagas du jeu vidéo, à savoir Zelda, le jeu est développé et édité par une équipe de seulement 3 personnes, du studio Slime King Games.

Vous incarnez la jeune Nia, qui va découvrir un secret qui va changer sa vie dans un temple souterrain abandonné. C’est donc une petite aventurière dans l’âme qui va chercher à parcourir ce vaste monde afin d’en découvrir les multiples facettes, les histoires et objets empreints de mystères qui n’attendent que d’être découverts ! Under the Island vous permet d’utiliser les compétences que vous octroient les objets que vous découvrez afin de pouvoir explorer l’île sur laquelle vous évoluez et de sauver ses habitants du danger insoupçonné qui les menaces.

Ainsi, vous aurez l’occasion de rencontrer bon nombre de créatures à affronter, afin d’empêcher votre île de couler, d’explorer son écosystème et de résoudre diverses énigmes. Votre but est d’en apprendre plus sur l’ancienne civilisation qui peuplait votre île bien avant l’arrivé du genre humain. Lire : Chicory: A Colorful Tale - Coup de pinceau pour bientôt Vous aurez également dans Under the Island l’occasion en dehors de l’exploration de ce nouveau monde, de découvrir plus de 30 mini donjons et autres lieux d’intérêts et de parcourir dans l’ordre que vous souhaitez les 4 principaux donjons du jeu. A savoir que chaque session de jeu sera différente en fonction de votre style de jeu et que les artefacts que vous trouverez pendant votre périple pourront vous faire interagir avec ce nouveau monde à découvrir !

Vous pourrez retrouver Under the Island via Steam sur PC, à une date pour le moment encore non communiquée. On espère pouvoir avoir cette information très bientôt afin de pouvoir se faire un avis, en espérant que son côté Zelda-like soit une simple inspiration !