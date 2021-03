Chicory: A Colorful Tale – Coup de pinceau pour bientôt

Chicory: A Colorful Tale, le nouveau jeu indépendant développé par Greg Lobanov et sa petite équipe sera édité par Fingi, et sa sortie imminente vient d’être annoncée avec une bande-annonce pleine de poésie.

Dans ce jeu de plateforme/aventure très inspiré de l’univers de la bande-dessinée, les joueurs incarneront un petit chien doté d’un pinceau magique. Celui-ci va devoir redonner vie à sa province de Picnic et venir en aide à ses habitants en restaurant la couleur de ces contrées.

Au travers d’énigmes et puzzles en tous genres notre héros à quatre pattes va progressivement découvrir de nouvelles compétences ainsi que bon nombre d’accessoires afin de personnaliser sa tenue. Il sera également possible parcourir cette aventure à plusieurs avec un mode coopératif en local.

Chicory: A Colorful Tale s’approprie à son compte un gameplay moult fois exploité et encore récemment avec le très sympathique Concrete Genie. Il propose néanmoins d’évoluer dans un univers 2D aux accents candide et plein de fraicheur. Avec une myriade de personnages attachants et des décors sobre, chatoyants mais soignés, on peut qu’être séduit par la direction artistique délicieusement régressive qui nous invite à replonger en enfance.

Une immersion renforcée par une OST enchanteresse assurée par Lana Raine, compositrice de talent, déjà nommée aux BAFTA, et ayant travaillé sur Celeste ou encore Guild Wars 2. Une OST disponible à l’écoute ici.

Bien que l’intention des développeurs soit de proposer, en apparence, une aventure universelle à parcourir en famille, il faut néanmoins espérer qu’une bonne petite dose de challenge soit au rendez-vous et que la difficulté soit bien dosée afin que tout le monde puisse prendre plaisir à parcourir cette adorable aventure.

Encore un peu d’attente pour ce prometteur Chicory: A Colorful Tale, les développeurs nous ont promis une arrivée au cours du printemps 2021 su Ps4, Ps5 et PC.