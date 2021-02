Chicory: A Colorful Tale – 2021 sera encore plus créative que 2020 !

Le studio américain Finji (ceux derrière Night in the Woods) et le développeur Greg Lobanov s’associent afin de réveiller les artistes qui se cachent en chaque joueur avec leur nouveau jeu nommé Chicory: A Colorful Tale. Alors que toutes les couleurs du monde ont été effacées, armez vous de votre plus beau pinceau magique afin de les raviver et de créer votre propre aventure dans ce jeu de puzzle en solo ou à deux. Le studio a annoncé ce matin la sortie du jeu sur PS4 et PS5 pour 2021 à travers une bande annonce pétillante de couleurs bien évidemment.

Ce n’est pas la première fois que le créateur Greg Lobanov dédie l’un de ses jeux à une forme d’art puisqu’il est l’auteur de l’acclamé Wandersong, un jeu sorti en 2018 autour du thème, comme son nom l’indique, de la musique. À travers Chicory: A Colorful Tale, il cherchait un moyen d’utiliser les illustrations comme outil plus que comme simple support au jeu.

“Au début, je me demandais simplement s’il était possible de créer un jeu dans lequel la principale forme d’interaction du joueur avec le jeu serait le fait de dessiner […] ce jeu semblait la meilleure opportunité d’éveiller la créativité du public et leur raconter une histoire qui soit entremêlée de tout ce qu’ils imaginent.”

Les possibilités en terme de création sont en effet vastes dans Chicory: A Colorful Tale. Au fur et à mesure de l’aventure, vous découvrirez de nouvelles capacités vous permettant d’illuminer la nuit ou de révéler des passages cachés afin d’aller explorer le moindre recoin de cet univers. Le petit chien évoluant dans ce tableau gigantesque est lui-même personnalisable, de quoi donner une nouvelle définition à la phrase “les goûts et les couleurs” puisque vous apporterez votre touche personnelle à tout ce qui vous entoure, et pourrez vous réinventer à chaque partie.

Bien que Wandersong et la musique soient remplacés ici par la peinture, les auteurs de Chicory: A Colorful Tale n’ont pas lésiné non plus sur les moyens musicaux puisque c’est Lena Raine, la compositrice primée derrière Celeste notamment, qui s’est associée au projet afin qu’il puisse enchanter nos oreilles tout autant que nos yeux.

Un autre point clé pour les créateurs est la disponibilité de son jeu. Alors que vous parliez Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Portugais ou Russe, vous pourrez prendre part à l’esquisse dès la sortie du jeu. De plus, le studio a non seulement enrichi son projet de nombreuses traductions, mais aussi de plateformes, puisqu’il sera disponible dans un premier temps sur PS4 puis PS5, et sur PC et Mac ensuite, de quoi ravir encore plus de monde. Et pas d’inquiétude, nul besoin de tablette graphique ou de stylet pour être un artiste ici, même s’il est recommandé sur la page Steam du jeu d’y jouer sur autre chose qu’un toaster.