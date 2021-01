Puzzle Quest 3 s’annonce en free to play sur mobile et PC

Au milieu des énormes annonces de jeux AAA voir AAAA, il y a toujours des petites surprises, beaucoup plus modestes, qui ne manquent d’ailleurs pas de vous faire vibrer tout autant, et Puzzle Quest 3 fait justement partie de cette catégorie. C’est en 2007 que nous avions pu mettre les mains sur le premier opus, et nous nous souvenons encore avec nostalgie de cette découverte sur PSP, une découverte qui aura marqué d’une pierre blanche notre vie de joueur, alors que finalement, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un puzzle game, mais quel puzzle game !

Puzzle Quest c’est finalement l’union de deux genres très différents, mais qui semblent pourtant aller si bien ensemble une fois qu’on y a goûté. Ici il est question d’aligner des gemmes de couleurs afin de les faire disparaître à l’instar d’un certain Candy Crush, mais dans un univers RPG. Attention, ce n’est pas un jeu avec un skin RPG, ici vous retrouverez une création de personnage, une progression par niveau, des sortilèges, ou encore des quêtes épiques à réaliser. Sauf qu’au lieu de vous battre sur un champ de bataille classique, votre arène sera une grille remplie de gemmes, et vos adversaires des ennemis allant du simple squelette sorti d’une crypte, au dragon millénaire trouvé dans un lieu reculé.

Le concept est donc très simple à la base, mais imaginez simplement le côté addictif du jeu de puzzle combiné à la profondeur d’un RPG plus conventionnel et vous obtenez un jeu qui nous accompagne toujours dans nos déplacements même 13 ans après sa sortie, d’autant plus maintenant qu’il est disponible sur Switch.

Si cette licence nous a marqué, nous n’imaginions pour autant pas qu’un nouvel opus finirait par voir le jour, mais la passion des fans aura su convaincre Infinity Plus Two et 505 Games de se lancer dans une nouvelle aventure avec Puzzle Quest 3. Il ne reprendra cependant pas exactement les mêmes codes que ses deux prédécesseurs, et adoptera un modèle économique free to play, sur mobile dans un premier temps, puis plus tard sur PC. Aussi, le jeu sera une suite direct, mais se déroulera 500 ans après les événements du premier opus, et tout a été fait pour que les fans de la première heure puissent s’y retrouver, tout comme les nouveaux joueurs.

Pas de date de sortie, pas même une période, et pas non plus de versions consoles annoncées pour le moment. On garde tout de même espoir qu’une version Switch finisse par être réalisée à l’avenir, et nous allons garder un œil sur les prochaines annonces concernant ce Puzzle Quest 3, qui on l’espère marquera encore une fois le jeu vidéo avec ce savoureux mélange qu’est le puzzle-RPG.