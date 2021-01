[Top] L’origine des Clicker Games à travers cinq jeux

Si on l’on peut facilement s’accorder sur le fait que l’une des grandes plus-value du jeu vidéo est son interactivité, il est un genre de jeu dénommé le Clicker Game qui place sa diversité de gameplay au minimum possible. Appelé aussi jeu incrémental ou jeu inactif, la plupart de ces titres nous propose une expérience simpliste souvent cantonné à une touche, voir encourager le joueur à interagir le moins possible pour assister à l’évolution de son aventure en son absence.

Le principe peut vous sembler trouble, ou même particulièrement insensé, mais gageons que quelques exemples qui ont construit le genre au fur et à mesure des années sauront changer votre avis perspicace sur ces jeux pensés d’abord comme une blague trollesque avant de devenir un style à part entière de la grande famille du jeu vidéo.

Progress Quest

Le premier Clicker Game dont nous allons parler a posé les bases du concept ; un jeu très minimaliste que ce soit au niveau du gameplay équivalent à une recherche sur Google, et son interface à peine plus chatoyante que vos vieux onglets de Windows XP. Progress Quest sorti en 2002 sur navigateur, puis facilement trouvable sur Android, consiste en un RPG parodique dans lesquels on vous demandera d’achever de nombreuses quêtes répétitives tels que chasser du sanglier, ou pourfendre des monstres aux alentours d’un village.

La progression de chacune de ces actions sera illustré d’une simple barre de progression, qui ira plus ou moins rapidement selon votre avancée dans le “scénario” et l’évolution de vos stats, car vous retrouverez toutes les ficelles d’un RPG classique allant de la collecte d’or au farm d’expérience afin de parachever les obstacles virtuels sur votre chemin.

Si Progress Quest n’est pas le jeu ayant popularisé le Clicker Game, il représente un premier pas dans la définition du genre, à la croisée d’un jeu d’aventure textuel qui fleure bon les années 80 et d’une expérience ironisant sur les codes classiques du jeu vidéo. Il est aussi précurseur d’une mécanique de gameplay que beaucoup de free-to-play reprendront sans vergogne, le fait que vos personnages continuent de progresser tandis que vous ne jouez plus, gratifiant le titre du surnom de “RPG se jouant de lui-même”.

Nul doute que beaucoup de ceux qui passeront des heures sur les prochains titres, aient déjà posé la main ne serait-ce qu’une fois sur cette simulation de gestion d’aventures, certes pas aussi fun qu’une épopée habituelle mais possédant déjà tout les attraits qui peuvent rendre ce style aussi addictif que chronophage.

Cookie Clicker

Le second jeu devrait vous rappeler au moins quelques vagues souvenirs d’une époque pas si lointaine, Cookie Clicker sorti en 2013 également sur navigateur et Android, est très probablement le Clicker Game qui aura démocratisé ce style de jeu aussi basique qu’humoristique auprès d’un plus large public, grâce à une interface largement moins austère que son homologue précédent, et un univers moins référencé qui permet d’atteindre un public pas forcément familier de l’univers vidéoludique.

Le principe restera plus ou moins le même, vous demandant durant vos premières minutes de jeu de cliquer manuellement afin de collecter les cookies qui représentent la monnaie de jeu, avant de pouvoir disposer de différents types de bâtiments servant à produire automatiquement vos précieuses pépites de chocolat. Cookie Clicker ajoute aussi quelques subtilités, tels qu’une autre monnaie de jeu symbolisée par les grands-mères, qui pourraient déclencher des évènements alternatifs au cours de votre progression.

Le jeu est un véritable premiers succès du genre, développé par un talent français, qui aura su se faire une place dans la pop-culture de ce début de décennie. Il multiplie les apparitions dans le paysage geek, à travers moults références qui rappelleront à certains leurs centaines d’heures passer à agrandir leur empire chocolaté à la manière d’un Willy Wonka du cookie.

Clicker Heroes

Notre troisième entrée est le seul titre à connaître une sortie multi-plateformes, sorti en 2014 sur navigateur pour finir sur Steam l’année d’après, il n’aura fallu attendre que quelques mois pour que Clicker Heroes débarque sur nos Playstation 4, Xbox One et téléphones sous forme d’un free-to-play.

Fort heureusement, malgré les microtransactions disponibles, il n’est pas nécessaire de débourser le moindre argent réel dans ce Clicker Game, à condition bien évidemment de s’armer de patience et d’une bonne stratégie mathématique afin de voir le bout des derniers niveaux plus retords.

Car dans Clicker Heroes, vous aurez l’occasion tout comme dans Progress Quest de battre des monstres, mais avec cette fois le gameplay de Cookie Clicker. Les immeubles sont cette fois remplacés par un système de héros à enrôler dans vos rangs qui s’occuperont d’avancer en votre absence ou d’appuyer vos offensives à travers les milliards de paliers à franchir.

Un objectif qui s’avéra aussi long que complexe, au point de vous demander de nombreuses fois de réinitialiser votre progression afin de gagner quelques bonus permanents. Ce système dénommé transcendance sera nécessaire à l’achèvement des boss, présents tout les cinq paliers et que vous devrez châtier dans un temps imparti au risque de revenir en arrière.

L’on sent déjà dans Clicker Heroes une évolution du genre Clicker Game, qui amène des mécaniques de gameplay suffisamment rôdées pour piquer la curiosité de nombreux joueurs. Le titre connaîtra un petit succès populaire de par sa sortie multi-plateformes, qui permettra au studio Playsaurus de sortir un second épisode plus ambitieux tout en reposant sur le même système de jeu.

Crusader of the Lost Idols

Crusader of the Lost Idols, notre quatrième Clicker Game sorti en 2015 sur Steam, ne s’éloigne pas trop de l’univers de Clicker Heroes. Vous vous retrouverez une fois de plus dans un jeu au faux airs d’un RPG classique, dans lequel vous pourrez recruter une véritable petite armée de héros, afin de pourfendre des vagues d’ennemies de plus en plus résistants.

On y retrouvera beaucoup d’éléments de gameplay de Clicker Heroes, que ce soit dans la collecte d’or ou la présence de multiples stats évolutives de vos alliés au fur et à mesure de votre progression. Mais la réelle innovation de Crusader of the Lost Idols, en plus d’un pseudo-scénario qui apporte un objectif plus précis en la traque de mystérieuses idoles dotées de pouvoirs, est l’aspect stratégique dans le déploiement de vos troupes.

Car contrairement à Clicker Heroes vous aurez un large choix parmi vos compagnons d’armes, allant d’archers parfaitement adaptés à la longue distance, aux guerriers spécialisés dans le corps à corps. À vous de disposer votre équipe pour survivre au mieux à toutes les configurations ennemies possibles.

Crusader of the Lost Idols est peut-être le moins accessible des jeux de cette liste, malgré son gameplay toujours aussi simpliste, l’aspect stratégique se complexifie rapidement ce qui pourra rebuter certains joueurs, ou en attirer d’autres charmés par le côté gestion du titre.

Make More Views

Le dernier Clicker Game que nous allons aborder est sorti à peine l’année dernière exclusivement sur Android et iOs, et nous l’avons déjà évoqué dans deux de nos papiers sur les jeux créés par des YouTubeurs : Make More Views.

Le titre développé par le studio indépendant de Cyprien, nous propose de vivre une simulation de créateur de vidéos dans un univers assez déjanté composé de personnages caricaturaux que vous croiserez au fur et à mesure de votre progression. Il fait partie des rares Clicker Game à posséder un scénario, qui sans casser les codes offre une immersion supplémentaire et rythme plus facilement les paliers de progression dans le jeu.

Dans la peau d’un YouTubeur débutant, vous ferez vos premiers pas dans un internet en crise dans lequel vous devrez vous frayer une place au top des influenceurs.

Pour cela pas de secrets, multipliez les séries de vidéos pour engrangez des vues qui permettront d’engager des assistants, acceptez des partenariats sponsorisés pour gagner des bonus et tisser un network parmi les plus grands vidéastes afin de pouvoir ouvrir plusieurs chaînes YouTube (parmi les thèmes récurrents de la plate-forme, que ce soit le gaming, le lifestyle, la vulgarisation scientifique ou même sportive).

Vous en savez désormais plus sur ce genre de jeu particulier, qui au premier abord semble aussi nu que son gameplay, mais qui une fois compris offre moultes expériences originales qui ne vous demanderont pas plus d’implication qu’une session ponctuelle durant vos transports en commun.

Pour certains, ce type de jeux pourrait même offrir une véritable expériences complète et chronophage, afin de voir le bout de l’un de ces jeux ayant su vous donner l’envie de cliquer tout en matant une trop longue série, ou pourquoi pas, d’aller lire un autre de nos articles sur le monde parfois curieux mais jamais inintéressant du jeu vidéo.