Ces “non-joueurs” qui pratiquent les jeux vidéo sans le savoir

Parmi les données que publie chaque année le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on trouve la proportion de joueurs dans la population française. Aux dernières nouvelles, et d’après une étude publiée en octobre 2023, 72% des Français déclarent jouer “au moins occasionnellement” aux jeux vidéo, tandis que 54% de la population déclare jouer régulièrement. C’est déjà énorme. Mais si ces chiffres étaient sous-évalués ?

Le mobile, la console qui ne dit pas son nom

Car de très, très nombreux joueurs “casual” n’ont quasiment pas conscience de jouer aux jeux vidéo quand ils s’offrent une petite partie de Candy Crush dans le métro, par exemple. C’est ainsi qu’on entend des parents évoquer la passion des jeux vidéo de leurs enfants, tout en déclarant que cela leur est complètement étranger, alors même qu’ils ont aligné des bonbons pendant plus de 300 niveaux, ou battu, lors de la pause déjeuner, des compatriotes inconnus sur un jeu du Scrabble en ligne.

Le côté couteau suisse du mobile, qui est un outil professionnel pour certains, un objet familial qui rassure pour d’autres (le téléphone « dans le cartable, au cas où » dès l’entrée au collège…), fait qu’on oublie parfois que c’est de loin la console la plus vendue du moment. Si l’on imagine que Xbox et PlayStation s’affrontent pour la domination du marché, c’est pourtant le smartphone qui est le support qui génère le plus de revenus dans l’industrie du jeu vidéo, et de très loin.

Nintendo, le constructeur qui avance masqué

Si Nintendo reste un peu en arrière, question technologie, c’est parce que depuis la Wii et son immense succès, le japonais avance sa stratégie de faire jouer ceux qui ne jouent pas. S’il s’est un peu recentré sur le « vrai » jeu vidéo avec la Switch, les propositions s’adressant aux non-joueurs sont toujours là.

On pense à Wii Fit, et à son « balance board », le programme de remise en forme à la maison. L’héritier du soft est aujourd’hui Ring Fit Adventure. Alors oui, ce sont avant tout des coachs sportifs virtuels, mais ce qui a fait leur succès, c’est avant tout la « gamification » des programmes de remise en forme, et ce sont bel et bien des jeux vidéo !

Dans le même ordre d’idée, on pourrait évoquer les jeux de boxe, toujours sur Switch, ou le fameux Entraînement Cérébral du Professeur Kawashima, sur Nintendo DS…

Les casinos en ligne

On y tente sa chance pour devenir riche, mais un casino en ligne est d’abord un jeu vidéo ! D’ailleurs, l’un des grands succès du moment, Balatro, est un jeu de poker tel que ceux qu’on peut trouver sur ces sites de jeux d’argent. On pense aussi à, par exemple, 51 Worldwide Games, sur Switch, encore, qui reprend l’ensemble des jeux classiques.

Les séries interactives sur Netflix

L’épisode interactif de Black Mirror, Bandersnatch, avait fait couler pas mal d’encre. Outre le fait qu’il évoque la création des premiers jeux vidéo d’aventure, son concept d’aventure à choix multiple est très proche de véritables jeux vidéo vendus comme tels, comme les jeux Telltale… dont l’épisode de Minecraft (Minecraft : Story Mode) a d’ailleurs été adapté pour être compatible avec Netflix ! D’autres épisodes ont ensuite été proposés sur ce modèle très proche du jeu vidéo, comme L’Aventure Interactive du Capitaine Superslip !

Le jeu vidéo est depuis plusieurs années maintenant le premier loisir culturel dans le monde. Alors forcément, il se niche là où ne l’attend pas toujours, et a été adopté par un public particulièrement large, même si ce dernier l’ignore lui-même, parfois…