Atelier Ryza 2 nous offre un petit résumé du premier opus avant la sortie

Vous avez certainement été nombreux à découvrir la série des Atelier avec Ryza premier du nom, mais malgré le virage pris par la série pour tenter de se renouveler et d’attirer de nouveaux joueurs, vous avez aussi du être nombreux à ne pas franchir le pas à cause d’une non traduction du jeu en français. Si vous faites partie de cette catégorie de joueurs qui galère un peu avec l’anglais, ou qui préfère tout simplement le confort de leur langue maternelle, vous avez dû être très heureux d’apprendre que Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy allait être traduit en français, une première pour la série.

Cette traduction sera donc surement enfin l’occasion pour vous de vous essayer à cette série, et pour le coup Koei Tecmo a eu une bonne idée, celle de proposer un résumé du premier jeu, afin de commencer le prochain avec quelques connaissances majeures sur l’univers et les personnages. Dans cette brève vidéo, vous apprendrez qui sont Ryza et ses alliés, d’où ils viennent, ce qu’ils ont vécu, et vers quoi va tendre la nouvelle aventure. Comme l’avait déclaré Koei Tecmo il n’est clairement pas obligatoire d’avoir fait le premier titre pour arpenter le second, mais le fait d’avoir un petit condensé de scénario afin de découvrir cet univers dans les meilleures conditions devrait surement en rassurer plus d’un.

Si ce petit résumé titillait par hasard votre curiosité, nous ne pouvons que vous conseiller de jeter un œil à notre actu concernant l’annonce d’Atelier Ryza 2. Cela vous permettra de découvrir un peu de gameplay concernant ce second opus, mais surtout de prendre connaissance des nouveautés à venir dans ce titre, car encore une fois entre alchimie et exploration, Atelier Ryza 2 compte bien mettre les bouchées doubles pour nous offrir une aventure toujours aussi feel good.

Atelier Ryza 2 sortira dans une petite quinzaine de jours sur PS4/PS5, Switch et PC, et pour les plus patients, vous aurez prochainement l’occasion de découvrir notre test en bonne et due forme, histoire de prendre la température avant de possiblement vous laisser tenter par cette aventure.