Silver Geek, ou comment bien vieillir avec le jeu vidéo

Né en Poitou-Charentes, le collectif Silver Geek en est déjà à sa dixième année d’existence dans le paysage vidéoludique français. Aujourd’hui bien visible dans les grandes conventions geek de notre territoire, l’association s’est donné pour mission d’offrir à nos seniors une seconde jeunesse en les initiant aux nouvelles technologies via, notamment, le jeu vidéo. Un beau projet qui, en plus, permet à la fois d’améliorer le bien-être et la santé de nos aînés, mais aussi de réduire le fossé intergénérationnel.

Ainsi, l’association, officialisée en 2018, est aujourd’hui présente dans onze régions et, en collaboration avec les partenaires locaux privés comme publics, met en place de nombreux événements à travers le pays. Car si le jeu vidéo sert de porte d’entrée ludique auprès des seniors grâce à la simplicité d’approche de titres tels que Wii Sports ou Just Dance (les Exergames, ces jeux basés sur les mouvements), la mission principale de Silver Geek reste bien d’offrir aux laissés pour compte des nouvelles technologies un accompagnement en vue d’une certaine autonomie face aux outils numériques modernes.

Une porte d’entrée de plus en plus béante tant le succès, qu’il soit auprès des plus de 65 ans, des jeunes bénévoles mobilisés ou des structures partenaires, est au rendez-vous. Des compétitions Esport amateures sont même organisées, avec des finales régionales se déroulant dans divers grands salons de France (la Gamers Assembly de Poitiers, le Stunfest de Rennes ou la Geek Convention de Clermont-Ferrand par exemple) avec pour climax une finale nationale sur la scène de la Paris Games Week (excusez du peu) remportée l’an dernier par Monique et Marcel, 70 et 94 ans.

Alors qu’on aurait pu craindre que ces événements soient observés avec un regard gentiment moqueur, voire carrément dédaigneux, par le public, souvent très jeune, de ces conventions, il est très agréable de constater qu’il n’en est rien. Bien au contraire même, la foule s’agglutine autour des scènes où nos seniors s’adonnent aux joies de la compétition vidéoludique, encourageant bruyamment les compétiteurs locaux et vibrant au gré de leurs succès ou déboires. Une ambiance bon enfant qui rassemble des personnes de 7 à 77 ans… et même souvent bien plus.

Aujourd’hui, Silver Geek permet à plus de 35 000 seniors à travers le territoire de s’initier aux nouvelles technologies et au jeu vidéo grâce aux 1 100 jeunes mobilisés dans plus de 150 structures spécialisées en France (EHPAD, CCAS, résidences autonomies…). Et les apports pour chacune des parties sont importants. Pour les résidents, il a été constaté un fort impact sur leur santé (la Wii étant un outil permettant de mouvoir son corps de manière ludique), sur leur autonomie, et a créé ou renforcé un lien social et intergénérationnel jamais très évident à tisser dans notre société moderne, très ethnocentrée.

Alors, quelle est la prochaine étape ? La réalité virtuelle, nécessitant plus de place et d’équipements, ne semble pas encore à l’ordre du jour, bien que des expériences aient été testées ici ou là. D’autant qu’être « enfermé » dans un casque ne semble pas être la meilleure option d’ouverture vers les autres. Cependant, la réalité augmentée pourrait être une approche intéressante. Les possibilités offertes par la technologie, encore un peu balbutiantes, seraient un excellent trait d’union entre enfants, parents et grands-parents.

Pour l’heure, c’est avec le streaming et les vidéos sur YouTube que l’association poursuit son extension, avec par exemple les vidéos de Mijo, gameuse de 79 printemps, experte en Zelda, qui s’est prêtée au jeu du « gameplay commenté » et a pu nous faire vivre quelques moments complices auprès de la bien connue Kayane dans son premier épisode. Plus sérieusement, les chaînes Twitch et YouTube de Silver Geek accueillent des chercheurs et autres experts pour des tables rondes et conférences dans une logique plus scientifique autour de l’association.

Bien que l’association s’étende de plus en plus à travers le territoire, il reste encore beaucoup de lieux où celle-ci n’est pas encore présente. Alors, pour porter encore plus loin cette formidable initiative, n’hésitez pas à en parler autour de vous, aux lieux de résidence de nos doyens, aux collectivités locales, voire même à prendre contact directement sur le site de Silver Geek pour participer plus activement à l’organisation d’événements, au partage des connaissance et, bien sûr, au bien-être de nos aînés.