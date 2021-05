Seniors et gaming – On n’est jamais trop âgé pour jouer aux jeux vidéo !

Nous avons souvent tendance à dire que les jeux vidéo s’adressent à un public jeune. Qu’entend-on par là ? Qui sont ces “jeunes” ? Parce qu’en fait, quand on parle de croissance et de développement d’un point de vue morphologique, nous observons cinq phases (même si selon les individus, il peut y avoir des inégalités, en particulier en raison de leur origine de vie) :

L’enfance : de 0 à 10 ans L’adolescence : de 10 à 20 ans Les jeunes adultes : de 20 à 40 ans La maturité : de 40 à 60 ans La vieillesse : + de 60 ans

Sachant cela, on supposerait que “les jeunes” entrent dans les deux premières phases. Pourtant, on remarque aisément que beaucoup de jeux sont destinés à un public averti. On ne laisserait décemment pas un enfant de 10 ans jouer à Outlast ou Until Dawn, ni même un adolescent de 14 ans (non, vraiment, les limites d’âges ne sont pas là pour faire joli).

Si longtemps le jeu vidéo fut réservé à un jeune public (et masculin), aujourd’hui, la tendance change. Ce loisir touche à présent toutes les tranches de la population ; d’ailleurs, d’après le S.E.L.L, l’âge moyen des utilisateurs est passé de 21 ans en 2005 à 40 ans en 2019. L’industrie vidéoludique est devenue intergénérationnelle et touche aussi bien les enfants, les adultes, que les seniors. Oui, les seniors, vous avez bien lu !

D’ailleurs, plusieurs études ont été menées et ont ainsi démontré que les jeux vidéo adaptés aux personnes âgées et pratiqués dans de bonnes conditions ont des avantages indéniables :

Ils réduisent les risques de démence.

Ils tempèrent le vieillissement du cerveau.

Ils stimulent la concentration et la mémoire à court terme.

Ils limitent la perte des capacités cognitives.

Ils favorisent la rééducation (cognitive et physique).

Le foyer du Romarin à Clapiers près de Montpellier a été l’une des premières maisons de retraite à s’équiper d’une Wii, et au-delà des bénéfices cités ci-dessus, la console a permis aux résidents d’avoir à nouveau confiance en eux, et de pallier leur isolement en les faisant interagir.

Même en dehors des murs d’un foyer, nous observons de plus en plus de seniors s’adonner aux jeux vidéo. C’est toute une communauté de personnes âgées qui se revendiquent gamers, jouant pour le plaisir et parfois même pour le goût de la compétition. Ce qui nous amène sur la scène de l’e-sport où il n’est plus rare de trouver des seniors se livrant à des tournois !

Bref, vous l’aurez compris, les jeux vidéo sont pour tout le monde ! Le catalogue des divertissements est bien assez vaste pour que les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge, prennent plaisir à jouer. Si, par hasard, il est encore quelques détracteurs pour clamer que les jeux vidéo ne servent à rien, voilà encore une preuve du contraire. S’il s’élève à présent au rang d’art, au même titre que le cinéma par exemple, et n’est ainsi plus uniquement considéré comme un “simple divertissement”, il est également utile !

Qui plus est, il permet de faire le lien entre les générations et de les rapprocher, en témoigne cette vidéo virale d’un grand-père japonais de 93 ans en train de jouer à un jeu de voiture. Un volant et un bras à vitesse acheté par son petit-fils, et le voilà tout sourire, renouant avec sa passion pour les automobiles. Ayant conduit des taxis à Tokyo dans les années 60 puis des camions-bennes jusque dans les années 90, le voilà en train de “conduire” des bolides qu’il a déjà possédés !

On vous laisse avec cette vidéo qui à coup sûr va vous mettre le sourire aux lèvres.