Assassin’s Creed Valhalla révèle les nouveautés de fin d’année

Assassin’s Creed Valhalla n’est pas prêt de mettre la clé sous la porte. Il y a quelques semaines, Ubisoft déclarait fièrement que le jeu constituait le second jeu le plus lucratif de son histoire (visiblement le premier est sous secret défense). Celui-ci a déjà reçu deux extensions majeures, La Colère des Druides et Le Siège de Paris, bénéficie de mises à jour régulière et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Ubi a ainsi révélé la feuille de route du contenu de Assassin’s Creed Valhalla pour la fin d’année 2021 et pas moins de quatre événements attendent les vikings.

Ready for more? 🌀 Here's a sneak peek at what's to come in Assassin's Creed Valhalla. Looks like 2021 still has a few more mysteries to uncover. 🔎 #AssassinsCreed pic.twitter.com/B1wdvM5ZQq — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 5, 2021

Le 9 novembre, le titre recevra une mise à jour, dont on ne connait pas encore le contenu, l’image associée montrant simplement un étrange tourbillon bleu. Une update mythologique serait elle dans les tuyaux ? Le même jour, une nouvelle activité in-game sera disponible, intitulée « Tombs of the Fallen« . Votre héros va surement devoir se la jouer Lara Croft, en explorant les tombeaux d’anciens guerriers tombés au combat.

Le Festival Oskoreia arrivera le 11 novembre, et durera jusqu’au 2 décembre. Littéralement traduit par les termes « Chasse Sauvage » (Wild Hunt, The Witcher 3, suivez notre regard…), on ne sait pas pour le moment de quoi il retournera, et il est peu probable des êtres dotés de pouvoirs magiques viennent d’une autre dimension pour venir en quête de la fille adoptive d’Eivor… Wait… Comment ça il y a confusion de jeu ?

Enfin, la dernière mise à jour pour cette année arrivera en décembre 2021, et vue l’image mise en avant, l’hiver viendra étendre son manteau blanc sur Assassin’s Creed Valhalla. L’an dernier, le jeu avait proposé un festival de Noël, il est donc probable qu’il s’agira d’une redite. Après l’Irlande et Paris, est ce que AC Valhalla proposera-t-il de nouvelles terres à explorer ? C’est ce qu’espère les fans, sachant que les Vikings sont allées jusqu’en Amérique du Nord, pourquoi pas envisager d’aller mettre les pieds outre-Atlantique ? Ou simplement jusqu’en Islande ? Wait and see, les réponses arrivent très vite !