Assassin’s Creed – Pas moins de 9 jeux en développement

Le succès d’Assassin’s Creed Shadows a probablement permis à Ubisoft de renouer avec la confiance, à tel point que les projets autour de la licence se multiplient. C’est ainsi que le très bien informé Tom Henderson évoque sur son site Insider Gaming que pas moins de 9 titres Assassin’s Creed seraient actuellement en développement.

La production de ces neuf titres n’a évidemment pas été lancée à la suite du succès de Shadows, puisqu’on évoque au moins 5 d’entre eux depuis un moment déjà, des jeux qui portent les titres de travail Invictus, Obsidian, Hexe, Scarlet, et Jade.

Obsidian serait le remake de Black Flag, évoqué dès Juin 2023. Les rumeurs parlaient d’une sortie en novembre 2025, mais depuis, Shadows a été reporté et à probablement fait décaler tout le calendrier. La fraîcheur avec laquelle a été accueilli Skull & Bones peut aussi avoir fait bouger les lignes…

Hexe pourrait être un titre « intermédiaire » comme l’est Mirage, avec une carte et une ambition modérées. Teasé dès 2022 par Ubisoft lui-même, il se dit que le jeu pourrait sortir une fois qu’Assassin’s Creed Shadows aurait reçu ses dernières mises à jour et extensions, d’ici environ deux ans.

On ne sait pas grand-chose d’Invictus, si ce n’est qu’il s’agira d’un jeu multijoueur. Le projet est régulièrement comparé à Fall Guys ou à Super Smash Bros., mais on ne voit pas bien comment l’univers d’Assassin’s Creed pourrait correspondre à l’un ou à l’autre… Scarlet sera lui le vrai successeur de Shadows, et le prochain AAA en open world de la saga. Le jeu pourrait pour la première fois avoir trois contextes différents : l’empire Aztec, l’Inde et la Méditerranée. D’après Tom Henderson, la fenêtre de sortie de ce titre sera située après que les dernières mises à jour et autres DLC pour Hexe auront été publiés, soit d’ici environ 3 ans (plus les reports…).

Plus proche de nous, Jade devrait être la prochaine sortie Assassin’s Creed, bien que plus aucune nouvelle ne soit parue depuis un moment déjà. Le jeu a été officiellement annoncé par Ubisoft, et il s’agit d’un jeu mobile qui aura la Chine pour décors.

Quatre titres supplémentaires seraient donc en projet, certains relativement lointains. Deux de ces jeux sont déjà désignés par des noms de codes révélés par Tom Henderson : Stardust et Emerald. Stardust serait un remake, mais on ne sait pas de quel jeu. Il devrait entrer en développement après la sortie du remake de Black Flag. Emerald serait prévu pour sortir rapidement après Stardust, et serait un nouveau jeu multijoueur. On imagine que son destin sera lié à celui d’Invictus.

Les deux derniers titres sur la roadmap sont désignés sous les appellation RPG3 et Remake3, semblant décrire le prochain titre majeur, qui devrait suivre la fin de l’exploitation de Scarlet, et (encore) un nouveau remake.

Ubisoft devrait donc, sans surprise, sortir très régulièrement des jeux Assassin’s Creed jusqu’au moins début 2030 ! Si l’accueil d’Assassin’s Creed Shadows s’est particulièrement bien passé, la licence n’a jamais réellement été prise en défaut (même si certains épisodes ont pu être un peu « en dessous »). Ubisoft a donc toutes les raisons de compter sur la marque. En espérant cependant qu’une trop grande dispersion (notamment avec les projets multijoueurs) ne vienne pas abimer la franchise, et que la quantité ne finisse pas par écœurer les joueurs…