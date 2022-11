ArcheAge 2 – Le retour prometteur du MMORPG

ArcheAge est un MMORPG sorti le 15 novembre 2013. Si on se souvient de lui, c’est parce qu’il avait réussi à se démarquer de la concurrence et avait un fort potentiel. Malheureusement, quelques soucis techniques accouplés d’un cash shop complétement pay-to-win ont fini par tirer le jeu dans les abysses. Ce dernier a continué à faire parler de lui grâce a des fresh start qui n’auront pas su garder les joueurs sur la durée.

Pourtant, ArcheAge était plein de libertés, les joueurs pouvaient choisir entre quatorze classes, en mixer trois pour avoir une classes se rapprochant au plus prés des envies, c’est donc un total de 364 classes possibles. C’est aussi un housing et une utilisation de carte très libre, voire même trop libre, étant donné que les joueurs pouvaient également faire des maisons un peu partout cela pouvait casser un peu l’environnement.

Mais là où le jeu a vraiment tiré son épingle du jeu, c’est sur son mode PVP, à l’heure ou la majorité des MMORPG étaient des Theme Park avec un PVP encadré et cloisonné la plupart du temps, il offrit aux joueurs la liberté d’un open-pvp où chaque personnes rencontrés pouvaient être un potentiel ennemies ou allié de fortune.

De base le jeu se présente avec deux factions, mais les membres de votre propre faction pouvait prendre le rôle de criminel et essayer de vous tuer pour récupérer vos biens, ils pouvaient néanmoins se faire arrêter et juger par un tribunal de joueurs et risque quelques heures de prison. Une troisième voie était possible en allant à l’apogée du crime, être un sans faction, vous aviez tout le monde contre vous mais cela fut l’opportunité pour les joueurs de créer des guildes entières de bandits, voire même de pirates car le jeu proposait un gameplay maritime assez solide !

Trêve de nostalgie, ArcheAge 2 arrive mais cette fois pas de Trion ou de Gamigo derrière, XL Games qui développe le jeu est associé a Kakao Games, à qui l’on doit Black Desert Online notamment, en tant qu’éditeur. Si déjà cette nouvelle vous rassure alors voici un aperçu de se qui va vous attendre et le jeu serait potentiellement disponible en 2024.

Ce que l’on peu tirer de cette vidéo, c’est que le jeu nous en met plein la vue autant en terme de visuel, que de gameplay et l’interview de Jake Song nous apprend également beaucoup sur la direction que souhaite prendre le développement. Le jeu n’étant pas encore fini, on peut s’attendre à avoir beaucoup d’information pendant l’année 2023, mais ne nous emballons pas tant que la date fixe n’est pas annoncée. Quoi qu’il en soit, une nouvelle guerre des MMORPG est en train de se préparer !