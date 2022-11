The Seven Deadly Sins: Origin – Un nouvel open-world signé Netmarble

Cela fait déjà bien longtemps que l’univers des mangas et des animes côtoie celui du jeu vidéo. Et que les adaptations soient réussies ou non, les fans prennent toujours plaisir à admirer leurs personnages préférés à l’écran. Mais une bonne partie de ces adaptations ne sont que des jeux de combats ou des jeux avec une interface bourrée d’informations à n’y rien comprendre. Et souvent, ces mêmes jeux possèdent une campagne principale assez plate, survolant l’histoire des mangas dont ils sont les adaptations. On compte ainsi sur le studio Netmarble pour faire la différence avec son prochain open-world, inspiré de l’univers du mangaka Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins sorti en 2014 en France.

Pour son prochain jeu, le studio prend un pari assez épineux : créer un monde ouvert chez les sept péchés capitaux. Le jeu se nommera The Seven Deadly Sins: Origin et l’histoire semble se dérouler à la fin du manga, à en croire la présence de Tristan, le fils du héros Méliodas, le dragon de la colère. Mais le mot « origin » dans le titre n’est pas placé là par hasard, peut-être découvrirons nous à travers Tristan les secrets du passé que cache le monde de Britannia ? L’origine de ce dernier ? Vous l’aurez compris, l’histoire se déroulera à Britannia donc, l’univers du manga.

Les deux trailers présentés à neuf mois d’intervalle n’ont pas manqué de nous mettre l’eau à la bouche concernant cette prochaine adaptation. En effet, ce que l’on peut déjà retenir, c’est la beauté du jeu. En voyant les images de gameplay présentées, on constate que le studio Netmarble promet une Britannia fraîche et colorée, à l’image de la série. Nous aurons la possibilité de visiter des lieux emblématiques du manga comme le célèbre royaume de Liones ou l’irremplaçable Boar Hat, la taverne du héros. De plus, à en croire les images, une carte assez grande semble nous être promise, une occasion de profiter pleinement des contrées de la région qui semblent être plus vives que jamais.

Et c’est justement dans ces vastes terres que nous pourrons chevaucher un cochon, nager, voler, pêcher, et même pratiquer la magie, rien que ça. Car oui, monde ouvert oblige, différents types de déplacements seront disponibles.

Mais chez les chevaliers, tout n’est pas tout rose et tout joli. Oubliez de suite le monde des bisounours, Britannia ne vous fera pas de cadeau. L’aventure nous réservera une foultitude de créatures différentes à éliminer, du démon au golem en passant par le géant, il faudra sortir votre meilleur arsenal. Nous pourrons ainsi retrouver des créatures incontournables de la série, comme les démons rouges, les démons gris ou encore les terribles Albions.

Pour prendre part à cette fantastique épopée, les joueurs pourront se fondre dans la peau de leurs personnages préférés, y compris Méliodas, Gowther, Merlin, Gilthunder, ou encore le petit nouveau, Tristan. En bref, le joueur semble avoir le choix du roi quant à la sélection de son personnage. Reste à voir si les différents personnages ne sont jouables qu’à un moment précis dans l’aventure ou si une réelle sélection peut se faire afin de contrôler un protagoniste de manière permanente.

Netmarble est déjà à l’origine d’un jeu mobile basé sur la licence. Nous verrons comment le studio parviendra à créer un monde ouvert ambitieux, à l’échelle de la vraie Britannia, et au niveau du scénario, si les développeurs seront fidèles à l’histoire imaginée par Nakaba Suzuki. Nous n’avons pas encore de date de sortie concernant ce jeu, mais nous comptons beaucoup sur The Seven Deadly Sins: Origin pour nous montrer le monde des sept péchés capitaux sous ses plus belles couleurs.