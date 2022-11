Horizon – Sony en train de travailler sur un MMORPG avec NCSoft

Il n’y a pas à dire, il semble que Sony soit le parent habitué à faire du favoritisme : un nouvel opus pour Horizon est en pleine cuisine, un MMORPG développé en collaboration avec NCSoft. Déjà connu dans le monde du MMORPG pour les série Guild Wars et Lineage, c’est dans un rapport du site coréen MTN que l’information a été partagée. Si le journal prend des pincettes sur les informations partagées sur le projet, la production de ce nouveau jeu n’en étant encore qu’à l’état de balbutiement, les deux studios en sont encore à négocier la manière dont sera commercialisé le jeu.

Cependant, cette idée d’un Horizon connecté n’est pas nouveau : Guerrilla Games avait déjà dû sacrifier le mode multijoueur de la première itération de la licence dans le but de pouvoir se concentrer sur d’autres aspects du titre. Horizon Forbbiden West s’est lui aussi vu spolié d’un mode multijoueur, mais ce n’est pas dû à un manque de volonté de la part de Sony. Guerrilla préférait manifestement garder ce mode pour un projet ultérieur.

Par ailleurs, le studio recrute déjà depuis quelques temps des développeurs pour un projet multijoueur, même si ce n’est pas garanti qu’il s’agisse d’un jeu lié à la licence Horizon. NCSoft, quant à lui, recrute également spécifiquement pour un « Projet H » qui, selon la source de MTN, serait le nom de code du MMORPG Horizon. Spécifiquement, le studio est à la recherche d’un développeur spécialisé dans le design de modèles sociaux afin de mettre en place un système de guildes ainsi que d’un scénariste pour écrire les quêtes et se charger de la narration globale du jeu.

Le projet d’un jeu multijoueur Horizon est fortement soutenu par le studio mère, et ce MMORPG rentrerait dans la logique actuelle de Sony, qui souhaite étendre son catalogue de jeux services. Du point de vue de NCSoft, ce serait un moyen de varier leur catalogue MMORPG au-delà des licences Lineage et Guild Wars.

Enfin, si la licence Horizon est énormément mise en avant, peut-être trop selon certains, peut-être que ce projet de MMORPG serait un moyen de réconcilier le public à l’idée d’une nouvelle sortie de la licence : en effet, beaucoup de joueurs habitués de la console de Sony avaient été déçus par la décision du studio de sortir un remaster de Horizon Zero Dawn pour la PS5. Un MMORPG serait tout l’inverse de cette logique de juste reprendre du vieux pour faire du neuf, et une occasion de proposer un nouveau projet ambitieux pour la licence.

Cette réaction vive est arrivée alors que Sony a tendance à facilement lancer des projets de remasters pour des jeux qui n’en ont pas forcément besoin, tout en ignorant des jeux pour lesquels c’est très demandé, comme Bloodborne.

Pour autant, cette forte mise en avant de la licence Horizon va au-delà de cette habitude de sortir des remasters pour tout et n’importe quoi. Notons que la sortie du PlayStation VR2 sera accompagnée du titre Horizon Call of the Mountain, et qu’étrangement Aloy est à ce jour le seul personnage disponible sur le jeu Genshin Impact à l’issue d’une collaboration avec une autre licence.