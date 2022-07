Arcade Paradise – Pour passer l’été à l’ombre des bornes d’arcade

Ceux qui, comme nous, avait été cueillis par le trailer et le concept du jeu lors de son annonce, au printemps 2021, auront compris l’allusion de notre titre : Arcade Paradise pointe enfin le bout de son nez !

À ne pas confondre avec Arcade Spirits, le visual novel qui vient de se voir doté d’une suite (The New Challengers), Arcade Paradise est un jeu de gestion et de rétro-gaming. Le titre tourne en effet autour d’une laverie automatique que l’on va devoir transformer en salle d’arcade. Pour ce faire, il faudra investir dans des bornes assez rentables pour nous permettre d’en acheter d’autres, entretenir la salle au quotidien, et, le petit plus qui fera toute la différence : savoir quand jouer ! Car les 35 machines disponibles dans le jeu seront toutes jouables, pastichant des classiques de l’histoire du jeu vidéo.

Arcade oblige, le jeu inclura une dimension scoring relativement importante, et nos performances sur les différentes bornes seront enregistrées en ligne dans un classement mondial !

Le nouveau trailer qui vient de paraître nous offre une nouvelle surprise, le père du héros, qui guidera ce dernier dans son aventure ludo-entrepreneuriale (un néologisme qui mérite probablement de finir dans les posts motivationnels sur LinkedIn) sera interprété par Doug Cockle, qui n’est autre que la voix de Geralt De Riv dans The Witcher III ! On y aperçoit aussi ce qui ressemble à s’y méprendre à une Citroën BX, mais on ne sait pas trop quoi faire de cette information.

Le jeu sortira sur tous les supports, PC, Switch, Xbox One et Series, PS4 & PS5, et bénéficiera d’une sortie physique sur Switch et PlayStation, accompagnée de quelques goodies (poster, B.O. dématérialisée…) et orchestrée chez nous par Just For Games. Arcade Paradise est attendu pour le 11 Août prochain.