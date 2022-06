Limited Run Games Showcase – Ou comment faire du neuf avec du vieux

Pour les collectionneurs et les amoureux d’éditions physiques de nos jeux dématérialisés préférés, Limited Run Games fait partie des références en la matière. Fondée en 2015 dans le but de préserver des titres qui pourraient facilement disparaître à la fermeture des différents magasins numériques, l’entreprise américaine a sorti à ce jour plus de 600 galettes et cartouches sur nos consoles modernes.

Mais cet éditeur fait aussi la joie des spéculateurs et on ne compte plus le nombre de jeux limités achetés par ces personnes pour les revendre parfois jusqu’à dix fois plus chers sur de célèbres sites de ventes entre particuliers. C’est d’ailleurs pour endiguer ce problème que pour la très large majorité de leurs production, les commandes ne sont plus limitées en quantité, mais bien en durée, laissant plusieurs semaines aux clients pour se procurer leur graal, sans avoir à martyriser leur touche F5.

Signe de la bonne santé de leur activité, Limited Run Games nous propose depuis quelques années une conférence afin d’annoncer les jeux qui seront proposés dans les mois à venir. C’est de cette manière qu’on a appris en 2020 par exemple la sortie physique des compilations Castlevania ou d’un coffret pour les 30 ans de Monkey Island. Pour l’édition 2022 de ce showcase, il faut bien admettre que l’on attendait pas grand chose, la plupart des titres indépendants populaires étant souvent disponibles dans nos commerces traditionnels. Reste alors quelques titres passés entre les mailles du filet, et moults retours de nos plaisirs d’enfance. De quoi vous proposer notre sélection des jeux à retenir dans ce Limited Run Games Showcase 2022.

River City Girls 2

Développé par WayForward Technologies en partenariat avec Arc System Works, River City Girls est un excellent Beat’em up 2D à l’aspect cartoon très réussi. Doté d’un gameplay efficace et d’un scénario nanardesque assumé, le titre dispose d’une belle cote d’amour auprès des fans du genre. Il n’est donc pas si étonnant de voir la licence revenir pour un nouvel épisode toujours aussi barré. Annoncé lors d’un Indie World Showcase de Nintendo en fin d’année dernière, le voici à présent confirmé pour une édition physique à commander prochainement pour les consoles PlayStation et Switch.

Undermine

Les rogue-lite sont à la mode ces dernières années, et parmi les très nombreuses production de ce type qui sortent chaque mois, très peu arrivent à se démarquer réellement. Undermine est de ceux-là. S’inspirant du cador du genre, The Binding of Isaac, Undermine dispose de sa propre identité grâce à une direction artistique très réussie et des mécaniques de gameplay suffisamment variées pour continuer de susciter de l’intérêt même après de nombreuses heures de jeu. Évidemment pas aussi incontournable que son illustre ainé, il mérite tout de même l’attention des amateurs du genre qui pourront en plus se procurer une version boite d’ici quelques mois.

Go! Go! Kokopolo

Il y a fort à parier que vous ne connaissiez pas ce Go! Go! Kokopolo. Sorti en 2008 sur le DSi Ware de la Nintendo DSi, il est défini par ses développeurs comme le tout premier « Chase them up » au monde. Dans les faits, nous avons surtout droit à des phases de puzzle et d’action assez proche de ce que pouvait proposer un Pacman ou un Chuchu Rocket! dans ses mécaniques. Plutôt bien accueilli à sa sortie, Limited Run Games nous propose, et c’est assez rare pour être signalé, une ressortie physique sur Nintendo 3DS des deux épisodes existants commandables individuellement ou dans un pack collector.

Rendering Ranger: R2

Originellement parut sur SNES en 1995 et assez inaccessible pour qui souhaite aujourd’hui se procurer la cartouche, Rendering Ranger: R2 est considéré comme un grand classique du jeu vidéo. Créé par Manfred Trenz, créateur de Turrican notamment, le titre se démarque par sa réalisation époustouflante pour l’époque et enchaîne à merveille les phases de Run & Gun et de Shoot’em up. Il sera donc possible dans quelques temps de se procurer une version physique pour nos consoles modernes. Cerise sur le gâteau, une réédition pour la SNES est aussi annoncée. Aucune date n’a pour l’instant été communiquée mais nul doute qu’on vous en parlera de nouveau le moment venu.

Bloosom Tales 2: The Minotaur Prince

Comme son nom l’indique, Blossom Tales 2: The Minotaur Prince est la suite de l’excellent premier épisode sorti en 2017. Un superbe Zelda-like, un des meilleurs de cette génération de console, qui bénéficie donc d’une suite très attendue sur Nintendo Switch. Pour l’occasion, Limited Run Games va nous éditer une version cartouche qu’il conviendra de commander le moment venu. D’ailleurs, si vous n’avez jamais joué à cette licence, vous pourrez profiter de l’été pour lui offrir sa chance, d’autant qu’il bénéficie très souvent de belles promotions sur l’eshop, avant l’arrivée de sa suite le 16 août prochain.

DoDonPachi Resurection

Quand on parle de Shoot’em up, on ne peut ignorer la maestria du studio Cave, notamment en matière de Danmaku (littéralement « rideau de projectiles », aussi nommé Manic Shooter). Deathmiles, Mushihime-sama ou Guwange ne sont que quelques uns de leur chef d’œuvres produits au fil des ans. Cette fois, ce sont deux autres de leurs magnifiques créations qui reviennent sur Nintendo Switch : Espgaluda 2 et surtout DoDonPachi Resurrection. Deux éditions physiques pour (re)découvrir deux classiques du genre déjà sorti en dématérialisé sur l’eshop l’an dernier.

Doom Eternal

Pour conclure cette conférence, rien de tel qu’un trailer plein de testostérone au rythme d’un métal bien furieux. Inutile de présenter Doom Eternal, l’excellent FPS survolté d’Id Software qui a su marquer les esprits à sa sorti sur consoles et PC en 2020. Le portage Nintendo Switch, sorti quelques mois plus tard uniquement en dématérialisé, s’est d’ailleurs avéré étonnamment réussi. Bien que d’évidentes concessions techniques aient été faites, l’essentiel a été préservé et on peut ainsi se défouler violemment sur la machine de Nintendo. Une édition physique était même prévue à l’époque mais a fini par être annulée. Un manque à présent comblé par Limited Run Games qui va commercialiser une cartouche du jeu dans les prochains mois.

Il ne s’agit bien entendu là que d’une sélection arbitraire parmi la trentaines de titres présentés pendant ce Limited Run Games Showcase. On pouvait d’ailleurs y découvrir d’autres productions qui sauront à n’en pas douter trouver leur public. On pense bien sur aux quelques jeux en FMV, à la Night Trap, qui vont revenir sur le devant de la scène ou à ces retours d’outre tombe comme Lunark, Doom 64 ou Glover.

Bien qu’il y en ait eu pour tous les goûts, on ressort de cette conférence avec un léger sentiment de frustration. On espérait vivre cette présentation avec une goutte de sueur perlant sur notre joue, en imaginant ces centaines d’euros en train de quitter notre compte en banque, ou à minima avec diverses annonces marquantes, il n’en a finalement rien été. Dommage, mais on se consolera en se disant que ce sont de précieux deniers que nous allons économiser en attendant une année 2023 qui s’annonce gargantuesque en terme de sorties.