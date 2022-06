Collectors de jeux vidéo – Notre sélection du mois de juin 2022

L’été est proche, avec son lot de conférences qui devraient, on l’espère, enfin lever le voile sur le calendrier des sorties pour cette fin d’année. En attendant, on épure notre interminable backlog avec les pépites que nous avons pu manquer ces dernières années. Voilà qui tombe bien puisque notre sélection des collectors pour ce mois de juin sera indubitablement tournée vers le passé et les plaisirs simples que l’on pouvait vivre dans notre jeunesse. Ainsi, nos premiers émois vidéoludique sont de retour dans de beaux coffrets pour accompagner nos chaudes après-midi aux cotés de quelques titres plus actuels.

Souldiers Édition Collector (juin, 80 €)

On débute le mois sur les chapeaux de roue avec une édition collector de Souldiers pour PS4 et Switch. Cet excellent metroidvania tout coloré nous est proposé par Pix’n Love dans un coffret cartonné contenant le jeu, un artbook de 80 pages, l’OST sur CD, trois lithographies et un certificat d’authenticité numéroté (700 pièces pour PS4 et 1300 sur Switch). Une édition simple produite à 3000 exemplaires sont aussi disponibles pour une quarantaine d’euros. Au vu des quantités disponible, il ne faudra vraiment pas tarder pour passer commande sous peine de rater une petite perle indé. – Pix’n Love

Wonder Boy Anniversary Collection Ultra Collector’s Edition (3 juin, 150 €)

Grands classiques des années 80/90, les plus grandes aventures de la saga des Wonder Boy nous sont proposées dans une compilation incluant Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World et Monster World 4. Une version trouvable assez simplement chez les revendeurs habituels. Mais une édition encore plus intéressantes commercialisées par Strictly Limited Games dispose de Wonder Boy 3: Monster Lair et Wonder Boy: The Dragon‘s Trap et les 21 versions différentes de ces six titres. En plus de cela, le coffret contient les OST sur CD, un artbook, un diorama en acrylique, des presse-jeux, une boîte à musique, et moults autres bonus physiques à découvrir. – StrictlyLimitedGames

Contra Anniversary Collection Ultimate Edition (12 juin, 175 $)

Encore un retour dans les années 80/90 avec une autre série qui fera briller les yeux des plus anciens d’entre nous. Contra revient dans une compilation de huit jeux mythiques sur PS4 et Switch parmi lesquels Super Contra, Contre 3: The Alien War ou Super Probotector Alien Rebels notamment. Uniquement disponible sue le site de Limited Run Games, cette compilation se décline en trois édition dont la plus fournie inclue entre autres un steelbook, la bande originale, des pins, un artwork lenticulaires, des figurines en acryliques et des porte-clés. Les précommandes sont ouvertes jusqu’au 12 juin avec une expédition à ne pas attendre avant au moins l’été 2023. LimitedRunGames

Overlord: Escape From Nazarick (16 juin, 33 €)

Si vous êtes amateurs de manga ou d’animation japonaise, vous avez surement entendu parler d’Overlord. Il met en scène un joueur via son avatar squelettique se retrouvant coincé dans son jeu vidéo en réalité virtuelle au moment de la fermeture de ses serveurs et décide, avec les PNJ de son palais, de conquérir le monde afin de trouver d’autres éventuels personnes dans sa situation. Durant son infiltration dans la société humaine locale, il sera confrontée à Clémentine, une épéiste psychopathe. C’est elle que nous incarnerons dans le metroidvania Overlord: Escape From Nazarick qui sors dans une édition physique au pays du soleil levant qui ne devrait probablement jamais voir le jour dans nos contrées. Le jeu sera néanmoins disponible sur le Nintendo e-shop. – PlayAsia

Final Vendetta Super Limited Edition (17 juin, 90 €)

Si les nineties vous manquent et que vous n’êtes toujours pas rassasiés par les compilations présentées précédemment, que diriez-vous d’une nouveauté rendant hommages à des classiques tels que Double Dragon, Streets of Rage ou Final Fight ? Disponible sur les PlayStation et sur Switch, ce beat’em up est proposé dans un coffret « super limité » qui renfermera en plus du jeu un set de 32 cartes de personnages, la bande originale, un artbook format A4, un porte-clé USB en forme de tonneau, un poster et un sticker. À noter que les éditions collectors, au contenu moins fourni, et simples sont également disponibles à l’achat. – JustForGames

Animal Crossing: New Horizons (22 juin, 80 €)

Incontestablement le jeu du premier confinement, Animal Crossing: New Horizons est à la lutte avec Mario Kart 8 pour être le jeu Switch le plus vendu avec plus de 32 millions d’unités écoulées. Bien qu’il ne s’agisse pas là d’une édition collector pour le jeu à proprement parler, ce superbe coffret, uniquement disponible au japon, nous fait vraiment envie, et n’arrivera malheureusement probablement jamais chez nous. Il s’agit là d’un coffret digipack contenant cinq CD audio pour près de 140 pistes musicales à écouter, un DVD avec une vidéo musicale promotionnelle de Kéké et des vidéos d’exercices d’aérobic, reprenant des séquences du jeu et douze cartes illustrées. – AmazonJapon, PlayAsia

Fire Emblem Warriors: Three Hopes Édition Limitée (24 juin, 100 €)

Voici le gros jeu Nintendo Switch du mois. On y retrouvera les héros de Fire Emblem: Three houses dans un autre genre puisqu’il il s’agit là d’un musô, dans la veine des Dynasty Warriors. Les précédentes collaborations du genre du côté de Nintendo étaient plutôt réussies. On pense bien sur au premier Fire Emblem Warriors par exemple, mais aussi aux deux opus d’Hyrule Warriors qui ont marié à merveille des philosophies de jeu pourtant aux antipodes. Cette édition limitée à uniquement 3000 exemplaires pour la France est dotée d’un recueil d’illustration, de la carte de Fodlan en tissu, d’un set de cinq figurines en acrylique et de cartes postales. Comme pour tous les collectors de licences Nintendo, il faudra être vif lors des quelques retours en stock si vous n’avez pas encore pu commander le vôtre. – Fnac, Amazon, Micromania…

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Signature’s Edition (30 juin, Prix non communiqué)

Totalement dans l’esprit du culte Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time sorti au début des années 90 sur Arcade et Snes, ce Shredder’s Revenge s’annonce comme particulièrement plaisant. Développé par les parisiens de Dotemu à qui on doit déjà les excellents Streets of Rage 4 ou Windjammers 2, ce nouveau beat’em up va avoir droit à une édition signature pour PS4, Xbox One, Switch et PC. Elle sera composée de la bande originale sur CD, un des masques des tortues aléatoire, un livret, un porte-clé, un dessous de verre et une illustration signée par les développeurs. Le prix n’a pas encore été communiqué mais ce genre de coffret est généralement facturé autour des 60 €. Comme les précédentes éditions signatures, celle-ci devrait être disponible sur le site de Just for Games ainsi que chez Micromania.