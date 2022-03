Akiha Pop Lille réveille l’esprit des salles d’arcade

2022. L’augmentation surréaliste des loyers commerciaux en centre-ville, conjuguée avec une transformation de nos habitudes de consommation via l’essor du e-commerce métamorphose les activités économiques des cœurs de villes. Puisque les magasins ferment les uns après les autres, il faut trouver un moyen de continuer à rendre la rue vivante, tout en occupant les cellules jadis occupées par les boutiques. Ce nouvel espace est peut-être la chance de faire revenir un loisir un peu oublié : la salle d’arcade. C’est en tout cas le pari que fait Léo avec Akiha Pop, une salle d’arcade aussi nouvelle que rétro qui ouvre cette semaine à Lille, dans la Galerie des Tanneurs.

Le lieu est lui-même en pleine mutation, selon le constat établi ci-dessus. Il y a encore quelques mois, la galerie située en plein centre-ville hébergeait une FNAC, des boutiques d’habillements, une bijouterie… Si quelques magasins (de jouets, notamment) occupent encore les lieux, c’est surtout un immense food court, concept très en vogue, qui s’y est installé, transformant le « mall » en lieux de vie.

Akiha Pop s’inscrit dans cette dynamique, avec un espace original mêlant salle d’arcade et boutique orientée culture geek. Sous les néons bleus et roses de l’espace, on trouve des bornes rétro pour jouer à Pac-Man ou à Street Fighter II, des shooters comme le cultissime Time Crisis, un Pump It Up, le Dance Dance Révolution coréen, une borne VR pour jouer à Beat Saber, un cabinet Luigi’s Mansion qui vous permettra de jouer avec des « vrais » aspirateurs à fantômes, des jeux de courses de voitures ou de moto… Mais aussi les essentielles tables de air hockey et des jeux de fêtes foraines revisités (un chamboule tout, un panier de basket…), etc.

À côté des bornes, un espace boutique propose du merchandising autour de licences populaires, MARVEL, DC, Harry Potter, Ghostbusters, ou encore Retour vers le Futur et Peaky Blinders… L’objectif du gérant est de retrouver l’esprit des salles d’arcade d’antan faite d’habitués, et d’agréger une communauté le plus grande possible autour du lieu. Pas encore officiellement ouverte (même si elle accueille déjà du public dans une sorte de bêta test ouvert), la salle a déjà vocation à s’agrandir !

Une inauguration en grande pompe est prévue pour le 18 mars, avec des invités, des animations pour l’occasion… Guettez les réseaux sociaux de la salle ou sa page internet pour ne pas rater l’événement. Vous pouvez d’ores et déjà aller rendre visite à Léo et à ses équipes à Lille, au premier étage de la Galerie des Tanneurs, rue des Tanneurs, à Lille.