Le TGS Springbreak ouvre ses portes les 13 et 14 mai 2023

D’accord : le Japon propose le Tokyo Game Show. Mais, que diable, soyons chauvins ! En France, nous disposons aussi de notre TGS, le Toulouse Game Show, dont la création remonte à 2007. Une occasion rêvée de s’éloigner de la capitale afin de découvrir les joies de la Pop Culture dans une ambiance définie par ses organisateurs comme étant « familiale ».

Mais alors, en quoi consiste ce festival ? Eh bien sachez que celui-ci se déroule en 2 éditions annuelles : tandis que la plus « ancienne et traditionnelle » convention a lieu en fin d’année, le TGS Spingbreak, anciennement baptisé Ohanami et structuré dès 2014, advient (comme son nom l’indique) au printemps. De coutume, le thème de ces éditions vernales est beaucoup plus orienté sur les productions nippones, sans oublier néanmoins les autres horizons. Ainsi, vous retrouverez diverses expositions et autres conférences au milieu de spectacles, cosplays et rencontres avec des artistes invités pour l’occasion. Et si vous vous demandez si le jeu vidéo est de la partie, que vos craintes s’estompent ! En effet, des exposants jonchent les allées où s’entremêlent professionnels et associations, l’un des gros points forts de ce type d’événement. Plus de distinguo entre les 2 mondes et finalement, ce sont aussi ces petites attentions qui rassemblent autour du ludiciel (entre autres !).

Des stands seront de facto à votre disposition et entre 2 concours ou séances de dédicaces, il vous sera possible de contempler une multitude de machines issues du passé et de l’époque contemporaine. De plus, vous découvrirez la proposition alléchante consistant à se perdre entre les espaces de Nintendo Sunshine, la maison Sudarènes Éditions, le tournoi Super Smash Bros organisé par Nostalgie du Geek ou encore les plateaux de streaming et e-sport !

Bref, un programme copieux qui est, s’il fallait encore le préciser, une nouvelle démonstration de l’attractivité de la Pop Culture dans notre beau pays, transmise par des passionnées bien déterminés à partager leur engouement pour ces médias qui n’ont cessé d’être représentés progressivement. En tout état de cause, pour ceux qui souhaiteraient découvrir cette nouvelle édition, le TGS Springbreak aura lieu les 13 et 14 mai. Le rendez-vous est pris !