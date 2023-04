Le jeu vidéo à l’honneur au pays du jouet

Territoire de forêts, le Jura est unanimement reconnu comme le berceau français du jouet. Au départ spécialisé dans la création de jouets en bois avec ses nombreux tourneurs sur bois, le département s’est ensuite tourné vers la production en masse de jouets en plastique, avec la naissance de nombreuses usines de plasturgie dans les environs d’Oyonnax et Moirans-en-Montagne notamment.

C’est d’ailleurs dans ce village de deux-mille habitants, aujourd’hui surnommé « la capitale du jouet » que s’est installé il y a trente-quatre ans la maison du jouet, devenue maintenant musée du jouet, proposant quelques centaines de jeux et jouets de toutes époques, à admirer ou à tester. Et depuis l’été dernier, et jusqu’au 12 novembre prochain, le musée propose en plus une exposition temporaire, « Entrez dans le game », retraçant l’histoire du jeu vidéo, et son influence sur la société actuelle.

Dans un espace réduit, l’exposition vous fera visiter onze petits espaces thématiques, présentant en autres des personnages cultes du jeu vidéo, des bornes d’arcade, ou encore quelques infographies sur les méfaits mais aussi les bienfaits du jeu vidéo. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est la balance entre temps de lecture et temps d’activités, que nous avons trouvé bien équilibrée, surtout pour le jeune public, pour qui l’exposition est parfaitement adaptée.

Si vous êtes déjà un tant soit peu connaisseur du jeu vidéo et de son histoire, ne vous attendez pas à apprendre une multitude de nouvelles choses à Moirans-en-Montagne. Le contenu est surtout composé de petites anecdotes que vous pourrez utiliser pour briller en société. Le vrai plaisir tient surtout au fait de pouvoir faire découvrir le jeu vidéo aux plus jeunes, que ce soit le jeu moderne ou le rétrogaming. Pouvoir mettre les mains sur une Game Boy en état de marche, une Game Gear, ou passer quelques minutes devant une vitrine contenant une Atari 2600 ou une Master System, cela reste un plaisir pour tout joueur ayant connu ces époques, et cela fait partie des possibilités offertes durant l’exposition. Jouer à Pac-Man sur une borne d’arcade ou tâter du flipper numérique X-files également…

Comptez entre trente minutes et une heure de visite, en fonction du temps que vous passerez devant chaque activité proposée. Vous pourrez ensuite enchainer avec la visite de l’exposition permanente du musée du jouet. Si vous avez l’occasion de passer dans le Jura avant novembre, ne loupez pas ce lieu familial qui constitue une vraie porte d’entrée dans le jeu vidéo. Preuve en est, la dizaine d’enfants de tous âges que nous avons pu croiser durant la visite avaient tous le sourire aux lèvres. Mission accomplie donc. Le musée du jouet se situe au 5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne. Les tickets sont gratuits pour les moins de 6 ans et vont jusqu’à 10 euros pour les adultes.