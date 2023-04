Paris Fan Festival – Un weekend qui a tenu ses promesses

Pour sa seconde édition, le Paris Fan Festival avait mis les petits plats dans les grands. Exit le Paris Event Center de la Villette et place au Parc des Expositions de la porte de Versailles. Upgrade mérité après la réussite de la première édition du salon en 2022. Plus précisément, c’est dans le hall numéro 6 que s’étaient donnés rendez-vous une centaine d’exposants et des milliers d’amateurs de cinéma, de jeux de société, de jeux vidéos et de geekeries en tout genre le temps d’un weekend.

À peine arrivé dans la grande halle, le ton est donné. Un X-Wing grandeur nature fait office de comité d’accueil, accompagné de son armée de stormtroopers. La pop culture était de sortie avec ses plus belles têtes d’affiches. Au petit jeu des univers les plus représentés, on notera la domination de Star Wars, Harry Potter, Marvel, ou encore Naruto. Au hasard de nos pérégrinations dans les allées, nous avons eu l’occasion de faire de nombreuses rencontres. Certaines instantanées, le temps de croiser le regard d’un sosie presque parfait de Robert Downey Jr. (Iron Man) ou d’un Batman plus vrai que nature, d’autres plus longues, le temps de quelques discussions entre passionnés.

Dans Paris Fan Festival, il y a fan, et c’est cette passion généralisée pour la pop culture et le plaisir du partage qui nous ont marqué pendant deux jours. Des spectateurs aux exposants, des enfants aux conférenciers, des cosplayers aux auteurs de bandes dessinées, chacun avait ses souhaits et ses envies pour ce weekend. Mais que ce souhait soit simplement de s’amuser, de découvrir d’autres univers, ou de faire découvrir le sien, quel plaisir de voir que tout peut être fait avec le sourire et l’envie de partager son savoir-faire.

Parmi les arts mis en avant durant ce weekend, la bande dessinée et le comic occupaient une place à part dans ce Paris Fan Festival. Une artère entière, l’artist alley, était consacrée aux auteurs et aux scénaristes présents sur place. Plus d’une dizaine d’entre eux se sont prêtés aux jeux des dédicaces, des photos ou des croquis pour le plus grand bonheur des fans venus en nombre. Le grand gagnant restera sans aucun doute Garth Ennis, l’homme derrière Punisher et The Boys, pour qui des centaines de personnes s’étaient déplacées. Mention spéciale à Olivier Coipel, l’un des frenchies de DC Comics, très disponible également, mais surtout remerciements à tous ceux qui étaient présents pour partager une partie de leur art.

Qui dit salon de l’imaginaire dit également conférences. Et ce Paris fan Festival n’a pas dérogé à la règle, proposant sur ses trois scènes débats, performances dansées ou chantées, concours de cosplay ou quizz divers. Chacun a sans doute pu y trouver son bonheur, comme ce fut notre cas lors d’une intervention très intéressante sur les intelligences artificielles et leurs futurs. Contrairement à la Paris Games Week, ou nous avions parfois eu l’impression que les gens se marchaient les uns sur les autres, et où nous avions été marqué négativement par les temps d’attente pour accéder à certains stands, ici, l’événement nous a semblé parfaitement équilibré, et à aucun moment nous n’avons eu l’impression de perdre notre temps.

Ce que nous aurons particulièrement apprécié durant nos deux jours de présence sur place, c’est cette sensation continue de se trouver dans un énorme musée de la culture pop. Nos yeux ont eu l’occasion de se poser sur des objets que nous ne reverrons peut-être jamais ailleurs, qu’ils soient originaux ou pures créations. Le costume du xénomorphe dans Aliens, le retour (1986), la porte des étoiles de Stargate et quelques costumes originaux du film ou encore la voiture utilisée dans Harry Potter et la Chambre des Secrets (2002) ne sont que des gouttes d’eau au milieu des dizaines d’objets qu’il nous a été donné d’admirer ce weekend. Sans compter les dizaines de boutiques d’objets et de créateurs déclinant de multiples manières nos univers favoris.

Impossible ici de vous présenter tous les artistes dont nous avons pu admirer le travail durant ce weekend. Plutôt que de les énumérer, nous ne pouvons que vous inviter à aller sur le site du Paris Fan Festival pour les retrouver. Si vous étiez présents, n’hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu ou déplu durant cette seconde édition du salon. En tout cas, nous rendez-vous est pris l’année prochaine pour le Paris Fan Festival 2024, qui continuera sans nul doute sa progression vers le but ultime: devenir le Comic-Con français.