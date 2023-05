La BnF annonce un colloque consacré au jeu vidéo

La Bibliothèque nationale de France (BnF) annonce un event, et non des moindres, qui se déroulera le 12 mai 2023 dans ses locaux de Paris. Centré sur la problématique principale « Comment préserver et étudier le jeu vidéo… sans y jouer ? », le colloque balaiera des thématiques variées dont l’animation sera assurée par des professeurs, maîtres de conférences, journalistes ou autres créateurs de contenu, dont le bien connu Ex Serv. De la Sorbonne au Québec en passant par la Gironde, autant dire que les protagonistes viennent de tous bords pour livrer leur(s) expertise(s) sur des sujets aussi passionnants que complexes comme la constitution des archives, le dépôt légal, les significations d’un code source ou encore les critères de la préservation.

Si tout cela vous semble un brin pointu, aucune raison d’avoir peur ! Cela fait une trentaine d’années que la BnF conserve le patrimoine vidéoludique et un sacré moment que se tiennent conférences, tables rondes et autres réunions autour du jv. Une manière de faciliter recherches et thèses inhérentes au média, bien trop longtemps resté dans l’ombre de ses grands frères en raison d’un traitement médiatique perfide voire peu scrupuleux. Et la densité des machines sauvegardées a de quoi faire pâlir les plus grands collectionneurs, à l’instar de la Magnavox Odyssey que les vieux de la vieille connaissent bien, cette console datant des seventies !

Face au défi imposé par l’émergence du dématérialisé, les gardiens du temple de la BnF sont entrés dans une phase réflexive et c’est en ce sens que ce genre d’initiative est à saluer, d’autant plus que la question ne se base pas uniquement sur la possibilité de jouer au produit original (parfois bien des décennies plus tard !) mais sur la précision de la documentation et la réflexion autour d’un projet vidéoludique. Preuve en est que tout n’est pas dogmatique, la BnF met aussi l’émulation en avant, une possibilité alternative de protection des réalisations d’antan. De quoi nous faire passer la pilule amère de la fermeture du musée privée de Schiltigheim, le Pixel Museum, en 2020…

Quoi qu’il en soit, si vous ne pouvez pas assister physiquement à cet événement, vous aurez toujours la possibilité de suivre le programme à distance via la chaîne YouTube de la Bibliothèque nationale de France. Une aubaine pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur le jeu vidéo sans se contenter de la vision restrictive du produit en tant que tel. Et vous, où serez-vous le 12 mai ?