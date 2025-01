Fuga: Melodies of Steel 3 – La fin de la guerre est proche

CyberConnect2 est surtout connu pour ses collaborations avec Bandai Namco, notamment pour les excellents Naruto Ultimate Ninja Storm, mais il arrive aussi que le studio fasse preuve de créativité et nous propose de nouvelles licences. Ainsi, durant l’été 2021, nous avons pu découvrir les aventures originales d’un groupe d’enfants anthropomorphes dans le premier épisode d’une trilogie qui prendra donc fin avec Fuga: Melodies of Steel 3. Inspirée par la seconde guerre mondiale, l’intrigue nous fait vivre à la fois l’horreur et l’espoir à travers les aventures de ce groupe de survivants.

Ne vous y trompez d’ailleurs pas, malgré les visuels magnifiques du titre et la mignonnerie des différents protagonistes, nous n’avons pas affaire là à un jeu pour les enfants. Le titre propose même une bonne dose de challenge aux amateurs de jeux de rôle tactiques qui souhaiteraient parvenir au bout de l’aventure sans perdre d’alliés. Car, en plus de devoir apprivoiser les mécaniques originales d’un char d’assaut gigantesque, le Taranis, aux multiples fronts à défendre, en cas de coup dur, il faudra se posser la lourde question du sacrifice l’un de nos équipiers auquel on s’est attaché des heures durant, afin de se sortir d’un guêpier inextricable. Le titre nous offre régulièrement ce yoyo émotionnel devenu trop rare dans le jeu vidéo avec des moments aussi déchirants que passionnants. Bref, nous ne saurions que trop vous recommander de découvrir cette licence bien trop méconnue.

D’autant qu’avec la sortie de Fuga: Melodies of Steel 3, prévue pour le 29 mai 2025 sur consoles et PC, nous allons enfin pouvoir connaitre le dénouement des aventures de Malt et ses compagnons d’arme. Plusieurs nouveautés sont d’ailleurs prévues pour ce dernier volet de la saga. Parmi ces évolutions, nous pouvons citer les dégâts infligés sur les faiblesses ennemies qui seront de plus en plus élevés au fil de l’affrontement ou des attaques de soutien qui sembleraient s’apparenter à une sorte d’invocation d’anciens guerriers et ennemis rencontrés lors des opus précédents, entre autres.

Côté narration, quelques affinages sont aussi au programme avec notamment les « Power Spots » permettant de débloquer de nouvelles fonctionnalités pour notre char, ou les « Assists Transmissions » qui nous offriraient la possibilité d’interagir avec nos personnages de soutien pour gagner de nouvelles compétences actives ou passives. Et bien sûr, le titre conserverait sa structure narrative en nous laissant toujours maîtres de nos décisions, quelles soient triviales ou importantes, le tout en français dans le texte.

C’est déjà assez miraculeux de voir la série arriver à son terme avec Fuga: Melodies of Steel 3 tant sa vie commerciale a du être compliquée. On se souvient par exemple que le premier épisode, pourtant très bien reçu par la presse et les joueurs comme l’atteste son score Metacritic à 84, et malgré un coût de développement modeste (2,5 millions de dollars environ), était très loin d’être rentabilisé six mois après sa sortie. Alors imaginer qu’une sortie physique puisse voir le jour, cela relevait du rêve éveillé.

Et pourtant, impossible n’est pas nippon puisque chaque épisode de la trilogie Fuga: Melodies of Steel aura droit, pour la sortie du troisième volet, aux honneurs d’une version boite (sur Switch et au Japon uniquement) disponibles à l’unité ou dans un coffret incluant les trois jeux ainsi que la (superbe) bande originale, un artbook et une figurine métallique pour un tarif avoisinant les 115 euros, port inclus, sur Amazon Japon. Il est à noter par ailleurs que le français a bien été confirmé par l’éditeur comme présent sur les cartouches.

On regrette souvent que le jeu vidéo se copie continuellement, itérant ad nauseum des formules qui fonctionnent chaque fois un peu moins bien que la précédente. Alors, quand un studio prend des risques et nous propose une œuvre à la fois originale et réussie, il serait tellement dommage de la laisser tomber si vite aux oubliettes. Alors, si vous êtes amateurs de RPG tactiques, d’expériences narratives impactantes ou simplement à la recherche d’une autre proposition vidéoludique, jetez-y au moins un regard curieux, vous pourriez vous aussi tomber sous son charme.