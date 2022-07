Fuga: Melodies of Steel 2 – Une suite qui a du chien

Si vous ne connaissez pas Tail Concerto, paru en 1998 sur PlayStation, ou Solatorobo: Red the Hunter sorti sur Nintendo DS en 2010, il y a de fortes chances que vous soyez l’an dernier passé à côté de Fuga: Melodies of Steel, un successeur spirituel se déroulant dans le même univers, Little Tail Bronx. Bien que cette sortie soit globalement restée confidentielle, Cyberconnect2 a annoncé lors de la Japan Expo que le développement d’un Fuga: Melodies of Steel 2 a été lancé.

Hiroshi Matsuyama, fantasque président de Cyberconnect2, nous a expliqué tout l’amour qu’il porte à ces titres qu’il souhaite voir progresser, quand bien même ces projets soient difficilement rentables. Ainsi, Fuga: Melodies of Steel 2 devrait arriver sur les consoles PlayStation, Xbox, Switch et PC au courant de l’année 2023. Un troisième épisode permettant de conclure l’arc narratif serait aussi dans les tuyaux.

On retrouvera donc avec plaisir notre bande de petits animaux anthropomorphes engagés dans un conflit contre l’empire Birman, une nation largement inspirée de l’Allemagne nazie, dans le but de délivrer les membres de leurs familles enlevés lors de l’attaque de leur village. Mais que peuvent bien faire des enfants face à toute une armée ?

C’est simple, il suffit de conduire un char d’assaut antique, découvert par un heureux hasard, tellement puissant qu’il permet à des gamins de tenir tête à tout un empire. Comme dans le premier épisode, Fuga: Melodies of Steel 2 nous mettra aux commandes de cette petite troupe dans un jeu mêlant combats tactiques au tour par tour et gestion de notre équipage. C’est d’ailleurs sur ce point que le jeu a su vraiment marquer les esprits notamment grâce à une écriture de personnage particulièrement réussie, enchaînant brillamment moments de légèreté et événements intenses.

L’intensité dramatique devrait d’ailleurs être au rendez-vous de cette suite où nous risquons à nouveau de perdre à tout moment, lors d’un affrontement, l’un de nos équipiers chéri, sacrifié pour la survie du groupe. On s’attend donc dans Fuga: Melodies of Steel 2 à toujours plus d’impact de nos décisions sur le déroulé de l’histoire et à une gestion encore plus poussée du moral de nos protagonistes.

Si vous souhaitez découvrir cet univers ô combien accrocheur, il existe une démo permettant de parcourir les trois premier chapitres de Fuga: Melodies of Steel, téléchargeable sur consoles et Steam. Et en attendant d’avoir plus de détails quant aux nouveautés concrètes de cette suite, nous pouvons déjà nous délecter de ce premier char-mant trailer.