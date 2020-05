Ubisoft met à jour et réédite quatre jeux Anno. Un trailer comme preuve ?

Après le fantastique Anno 1800, Ubisoft a entrepris de creuser dans son catalogue de jeux de gestion, en reprenant les précédents jeux Anno à vocation historique. Les jeux Anno 1602, 1503, 1701 et 1404 ont été retravaillés pour l’History Edition, chacune des mises à jour est optimisée pour les configurations récentes. Ces nouvelles éditions sont également livrées avec tous les DLC respectifs de chacun des jeux, et sont toutes regroupées dans la version Anno History Collection.

Vous trouverez en fin d’article le trailer dévoilé par Ubisoft.

Il ne s’agit en aucun cas de remasters complets, mais chaque jeu est soutenu par quelques modestes modifications et améliorations. Cela inclut des options graphiques comme la 4K, des matchs multijoueurs, un mode fenêtré sans bordure et une prise en charge du multi-écrans. Plus généralement, chaque jeu est mis à jour en 64 bits pour améliorer les performances et la stabilité. Cette nouvelle ne vous fera peut-être pas perdre vos moyens, mais Anno 1404 en particulier a eu un bug de mémoire assez irritant, et Anno 1503 quant à lui ne prenait pas officiellement en charge le multijoueur, les améliorations sont toujours les bienvenues donc.

Étant donné que Anno n’est pas disponible sur consoles et qu’il développé par Ubisoft, l’Anno History Collection complète sera uniquement accessible via Uplay, et c’est compréhensible. En revanche il sera possible d’accéder via Steam à la réédition d’Anno 1404, alors que l’Epic Games Store reçoit à la fois Anno 1404 et 1701. Il est probable que les versions originales, autres que les jeux History Edition, seront toujours disponibles par l’intermédiaire de GOG.

Comme pour réaffirmer à quel point chaque jeu reste quasiment inchangé, les sauvegardes des versions originales fonctionneront sur cette édition.

Néanmoins, c’est toujours un bon moyen pour les nouveaux fans qui ont profité de Anno 1800 de vérifier le passé de la série. Anno 1404 en particulier est considéré comme un incontournable, et vaut encore absolument la peine d’être joué aujourd’hui.

Donc le 25 juin prochain, welcome back to the stage of History !