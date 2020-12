Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) revient à la série animée avec VLADLOVE

L’événement derrière la sortie de l’anime VLADLOVE, c’est surtout la signature qu’il porte : Mamoru Oshii, un nom culte s’il en est. Le long métrage Ghost in the Shell qu’il réalise en 1995 adaptant l’œuvre de Masamune Shirow lui permet de s’élever au rang des grands de l’animation. Il finira d’asseoir son statut avec son chef d’œuvre qui mêlera animation et prises de vue réelles, science-fiction et philosophie : Avalon (2001).

Cependant, avant cela, les boomers se souviennent surement de la première série d’animation signée Mamoru Oshii, Urusei Yatsura – plus connue en France sous le titre Lamu. Tirée d’un manga de Rumiko Takahashi (Ranma ½…), la série raconte les aventures comico-sentimentales d’une jeune extra-terrestre amoureuse d’un terrien, lycéen et séducteur compulsif.

Après la gravité des sujets de GitS ou Avalon, c’est avec ce ton léger que Mamoru Oshii a voulu revenir à la télévision. VLADLOVE raconte ainsi la rencontre et les aventures de Mitsugu et Mai Vlad. La première est une jeune lycéenne qui a une drôle d’obsession : le don du sang ; ce qui tombera particulièrement bien puisqu’on comprendra très vite que la mystérieuse Mai Vlad n’est autre qu’un vampire…

Contrairement à son travail sur Lamu ou GitS, ici, Oshii n’adapte pas le travail d’un autre mais est bien l’auteur du scénario original de VLADLOVE, en plus d’être le réalisateur en chef sur la série.

« Je voulais vraiment écrire un anime sur le thème d’une rencontre entre filles. Une histoire de connexion entre les gens. C’est pour cela que ça parle de sang. Le thème de la série est bien les liens du sang, mais je voulais surtout me concentrer sur le motif du sang. C’est pourquoi c’est aussi à propos des vampires.(…) Les histoires de sang ont tendance à être sombres, et je voulais écrire une histoire plus légère » – Mamoru Oshii, sur la page officielle de la série.

Les fans seront heureux d’apprendre que le compositeur Kenji Kawaii, déjà à l’œuvre sur de nombreuses productions signées Oshii, accompagne le réalisateur sur la b.o. de cette nouvelle série. Les informations quant à la diffusion n’ont pas encore été annoncées. On sait juste que VLADLOVE sortira en 2021. En attendant, le premier épisode est visible sur YouTube, accompagné de sous-titres en anglais !