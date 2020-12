ARK – Une suite, une série animée et beaucoup de Vin Diesel

La soirée des Game Awards 2020 fut un tel florilège d’annonces, que l’on oublierait presque qu’il y avait à la base une remise de prix. Des plus grandes franchises au plus obscure des jeux indépendants, les différentes attentes des joueurs sont désormais gonflées à bloc. Mais le jeu qui repart avec le prix de l’annonce la plus … musclée dirait on, est sans nul ARK et sa double annonce.

Devenu une référence du jeu de survie au point d’être imité à toutes les sauces, le titre du studio Wildcard va entrer dans une nouvelle ère. Après plus de quatre ans d’existence, ARK: Survival Evolved va justement évoluer et annonce via un sublime trailer sa suite, ARK II. On vous laisse d’ailleurs visionner le dit trailer avant de vous en dire plus.

Premier constat, le jeu conservera un univers identique à son ainé, un mélange du monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle avec des éléments de science-fiction. Ensuite, et bien Vin Diesel. La présence de l’acteur peut laisser penser qu’ARK II pourrait être un opus avec un accent mis d’avantage sur la narration. L’on aurait pu croire à un épisode spin-off en solo mais Wildcard Studio a confirmer sur Twitter que cette suite continuerai à être un jeu de survie Sandbox en multijoueur en ligne.

Outre l’annonce d’une suite, ARK compte devenir une franchise cross-media en proposant une série animée basé sur son univers. Un court extrait est diffusé en fin du trailer (juste au-dessus) et promet de l’action, des dinos et encore du Vin Diesel, que l’on retrouve une fois de plus au casting. Peut être interprètera t’il le même personnage, soulignant de ce fait qu’ARK II et ARK The Animated Series se dérouleraient à la même période.

En tous cas, l’interprète de Riddick partagera l’affiche avec un cast au moins aussi glorieux. Ainsi, on aura la joie de retrouver Russel Crowe, Gerard Butler, Elliot Page, David Tennant (le meilleure docteur) ou encore Karl Urban, qui s’est illustré récemment dans la série The Boys.

Un double annonce toute à fait prometteuse qui demandera hélas de la patience de la part du public, ARK II et ARK The Animated Series n’étant pas prévue avant 2022. Wildcard Studio compte néanmoins divulguer de nouvelles informations trés trés prochainement.