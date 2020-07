Junji Ito – En attendant son jeu, une mini-série animée

Junji Ito, considéré comme beaucoup comme le maître de l’horreur manga, a décidemment le vent en poupe. Après avoir teasé un éventuel jeu aux côté d’Hideo Kojima pendant une interview pour la version en ligne de la San Diego Comic Con, le revoilà dans l’actu pour une adaptation de l’une de ses œuvre les plus populaires : Uzumaki, édité chez nous sous le titre Spirale.

C’est la chaîne américaine [adult swim], pendant “pour les grands” de Cartoon Network à qui l’on doit notamment Rick et Morty, qui s’est saisi du sujet, et produira une mini-série en quatre épisodes et en noir et blanc, adaptant les trois volumes originaux de Junji Ito. Le noir et blanc est une bonne nouvelle qui va dans le sens du respect de l’oeuvre originale…

Uzumaki / Spirale raconte de façon toute lovecraftienne la descente dans les enfers de la folie d’un homme obsédé par le motif de la spirale (uzumaki, en japonais) qui semble se propager. Est-il en train de perdre la raison ? Ou la ville est-elle bien aux prises avec une malédiction ?

Tout récemment, ce qu’on a de plus proche d’un jeu vidéo tiré de l’œuvre de Junji Ito, c’est World of Horror, le jeu narratif rétro façon Livre Dont Vous Êtes le Héros et ses graphismes 1 bit tout droit tirés d’un vieux Macintosh. Avant cela, une adaptation officielle d’Uzumaki était sortie sur Wonderswan, mais n’avait jamais franchi les frontières du Japon. Ito aurait également dû participer au projet de Silent Hill annulé avec Kojima et Peter Jackson.

Uzumaki sur Wonderswan (2000)

Uzumaki est disponible en Français chez Tonkam en 3 volumes ou en édition intégrale. Malheureusement, il n’a plus été édité depuis le début des années 2010 et son prix est parfois très élevé… Reste la solution de la très belle édition Deluxe chez Viz, qui, contrairement à ce que son nom sous-entend, reste très abordable (moins de 20€) ; par contre, et comme souvent, c’est une édition en anglais…