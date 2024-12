AI Limit – Une arrivée pour début 2025

Il était attendu pour 2024, il n’en sera finalement rien : confirmant ainsi une situation dont on pouvait se douter, maintenant que l’on est arrivé dans les quinze derniers jours de l’année, le studio chinois Sense Games et l’éditeur CE-Asia attribuent désormais une nouvelle date de parution à son AI Limit, par ailleurs bien plus précise.

De fait, l’action RPG rejoindra les catalogues de la PS5 et Steam à compter du 27 mars 2025. Pour fournir quel type d’expérience ? Eh bien, comme on peut le pressentir (par l’image liminaire par exemple), c’est vers une époque tout à fait futuriste que sera dirigée l’attention du joueur. Un monde, qui dans bien des productions de science fiction, n’est guère aimable à notre genre, la civilisation ayant pour cause été totalement décimée.

Et c’est donc à travers des décors désolés, où prolifère une sorte de substance toxique ( « la boue »), que progressera celle qui détient les clés d’un monde meilleur : une dénommée Arrisa, une entité artificielle ayant des traits on ne plus humains. Plus précisément, elle est une Blader, un organisme capable de se régénérer. Une compétence plus que bienvenue pour les activités belliqueuses auxquelles elle semble être destinée.

Car oui, en plus d’être totalement catastrophés, les lieux qui l’environnent seront gardés par des forces évidemment néfastes, celles qui constitueront notre principale opposition. Et, comme on le verra justement au travers des nouvelles images diffusées très récemment, ces forces semblent être marquées par une certaine diversité, se différenciant par leur taille, leur corpulence et leur férocité.

Mais voilà, sans abandonner un brin d’optimisme (que véhicule d’ailleurs notre preview), il est difficile d’être totalement enthousiaste vis-à-vis des combats dans AI Limit. Tous ne sont visiblement pas du même acabit : quand certains ont bel et bien l’air dynamique, d’autres apparaissent un peu mollassons. Et puis, au-delà de cela, il y a cette grande ressemblance avec la multitude de jeux de type Souls-like. Une ressemblance qui, il faut le dire, peut contribuer à une certaine lassitude dans la tête (et le cœur) des joueurs.

On verra bien ce qu’il en sera de ce titre aux allures d’un Code Vein. Toujours est-il que nous souhaitons à AI Limit, malgré les réserves, de s’imposer comme un fer de lance de ce fameux programme auquel il appartient : le PlayStation China Hero Project. Un projet qui, on le rappelle, avait (lors de son lancement) pour objectif d’aider à l’émergence de réalisations en provenance de l’Empire du Milieu. De ce dernier sont, par exemple, nés des titres assez qualitatifs tels qu’Anno : Mutationem ou encore F.I.S.T.