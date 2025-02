Afterlove EP – L’Indonésie nous envoie le jeu idéal pour la St Valentin

En quelques jeux vidéo salués, l’Indonésie s’est faite remarquée comme une véritable « scène » dans l’industrie. On pense à la série des Coffee Talk, ou au plus récent A Space for the Unbound. Des jeux qui partagent une identité graphique à la fois marquante et économe en moyens, notamment grâce à l’usage du pixel art, mais aussi un gameplay qui fait la part belle à la narration. Des traits qu’on retrouve dans Afterlove EP.

Signé Mohammad Fahmi, déjà auteur de Coffee Talk, le jeu raconte comment Rama, un musicien, se plonge dans son art pour surmonter le chagrin de la mort de sa petite copine Cinta. Un scénario qui a pris un tour dramatiquement méta avec le décès soudain de Fahmi en 2022 alors que le titre était en plein développement.

L’équipe de Pikselnesia (What Comes After, en 2020, déjà signé de Fahmi) a alors eu à cœur de terminer le jeu-testament pour rendre hommage à son ami disparu, se retrouvant un peu dans la position du héros de l’aventure.

Le jeu est donc, dans la droite lignée de ses prédécesseurs, un jeu essentiellement narratif émaillé de phases de jeu de rythme, héros musicien oblige. La direction artistique laisse de côté le pixel art de Coffee Talk pour un style plus anime/ manga signé de Soyatu, illustrateur japonais travaillant en Indonésie, qui a particulièrement travaillé le rendu « fait à la main » .

L’autre aspect sur lequel Pikselnesia a voulu appuyer, c’est la représentation de l’Indonésie, conformément au souhait de Fahmi :

« Fahmi voulait vraiment qu’on ressente Jakarta dans Afterlove EP. Pas seulement une ressemblance, mais aussi dans la façon dont les gens agissent et à travers la « vibe » général de la ville. L’une des B.D. dans le jeu montre un Ondel Ondel [marionette géante typique de la capitale indonésienne, NDLR], ce qui est super iconique à Jakarta. Nous nous sommes assurés d’ajouter des petits détails comme ça pour que la ville semble en vie et soit fidèle à ce qu’elle est réellement. » – Maxi, technical artist sur Afterlove EP.

Avec un contexte doublement dramatique, le jeu ne semble pas être le titre idéal pour la St Valentin. Pourtant, à y regarder de plus près, le mot clé qui porte tout le jeu semble bien être l’amour : l’amour du héros pour sa bien aimée disparue, l’amour que l’équipe du jeu veut témoigner à son auteur, l’amour que porte le studio à la culture de son pays, l’amour de la musique aussi, qui, on en est certain, passera du personnage principal au joueur. On a déjà du mal à se sortir de la tête la chanson de la bande-annonce !

C’est aussi, parce que c’est un jeu essentiellement narratif, un jeu qu’il sera facile de partager à deux, avec un joueur et un « backseat ». Afterlove EP sort tout pile le 14 février, sur PC, PS5, Xbox et Switch.