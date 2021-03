2020, année record pour le jeu vidéo en France !

Le SELL (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) vient de sortir son rapport annuel sur le marché du jeu vidéo en France, et sans surprise, l’Hexagone suit la tendance mondiale et l’industrie réalise ici aussi sa meilleure année jamais enregistrée.

le jeu vidéo pèse désormais 5,3 milliards d’Euros en France, ce qui en fait, de loin, le premier marché culturel du pays. Pour mieux se rendre compte de ces chiffres, on peut comparer avec le marché du livre, légèrement derrière à 4,5 milliards d’Euros annuels, et celui du cinéma, loin derrière avec (en 2018) seulement 1,5 milliards d’Euros de recettes. Des résultats affichant une croissance à deux chiffres cohérente avec les résultats mondiaux, à +11,3%.

Par contre, spécificité continentale, c’est la console qui domine largement le marché en France, avec 51% de parts de marché. Le PC et le mobile – qui domine de très loin le marché Asiatique – sont au coude à coude avec respectivement 22% et 27% du marché. On note que quel que soit le support, les résultats sont en hausse : +16%, +10% et +9% pour respectivement les mobiles, les consoles et les PC.

Un indice que les collectionneurs et autres militants de la #PhysicalResistance guette chaque année : la part du jeu en boites, qui recule cette année encore, et ne représente plus qu’un tiers des jeux vendus su PC et consoles, et moins de 20% du marché total du software. La situation sanitaire et le confinement ont évidemment participé à ces chiffres, avec une progression de +79% des ventes de jeux dématérialisés. On applaudira toutefois la bonne tenue des ventes physiques qui reculent seulement d’un petit -3,2%.

Concernant les jeux eux-mêmes, toute plateformes confondues, on observe un top 5 identique qu’on parle du nombre d’unités écoulées (éditions physiques) ou du chiffre d’affaire induit :

1 – Animal Crossing New Horions, 1 079 290 unités vendues pour 53 706 186€

2- FIFA 21, 929 610 unités vendues pour 52 050 423 €

3- Mario Kart 8 Deluxe, 553 803 unités vendues pour 27 115 565 €

4- Assassin’s Creed Valhalla, 389 952 unités vendues pour 24 134 813 €

5 – The Last of Us Part II, 345 792 unités vendues pour 21 514 241 €

Le Top 5 des jeux écoulés à la fois numériquement et physiquement est un tout petit peu bouleversé, et voit en 4ème position celui qui n’a jamais quitté ce Top 5 depuis sa sortie : GTA V !

On s’attendait à ce que 2021 vienne confirmer cette croissance, mais les problèmes de livraison de consoles de nouvelle génération, qui induisent (même si personne ne le dit) des reports d’annonces et de sorties de titres majeurs (à quoi bon sortir un jeu si personne n’a la console pour le faire tourner ?) risquent de changer la donne. Sans parler du modèle économique du Game Pass, qui, s’il fait école, pourrait changer la façon d’observer les résultats…

Le rapport complet du SELL sur le marché du jeu vidéo en France est consultable à cette adresse.