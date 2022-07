ZrT Trackmania Cup 2022 – Une des plus célèbres compétitions d’esport

Après des années de merveilleuse démonstration de talents dans le domaine de l’esport, le 3 Juin dernier a marqué le jour où l’industrie a été reconnue par les plus hauts responsables français. Au lendemain de la rencontre entre les politiciens et Nougaret, l’un des tournois les plus populaires de France, ZrT Trackmania Cup 2022 se tenait. À cette occasion, le président français Emmanuel Macron a rencontré les principaux influenceurs de France.

Après une longue pause depuis 2020 causée par la pandémie, la célèbre rencontre TrackMania s’est tenue officiellement en France cette année. Il s’agit de la dixième édition de la ZrT TrackMania Cup qui est la compétition internationale annuelle d’esport sur le célèbre jeu TrackMania organisée par ZeratoR. Il s’agit également de la dernière édition de la ZrT TrackMania Cup annuelle. Pour cette raison, cet événement international a réuni près de 15 000 fans venant de tous les secteurs à Bercy, Paris, là où s’est déroulée la compétition.

Bien que tout le monde puisse participer aux qualifications, la plupart des concurrents étaient natifs. Les qualifications ont eu lieu les 14 et 15 Mai et la grande finale s’est tenue le 4 Juin. Huit des meilleurs joueurs de la grande finale étaient à l’Accor Arena qui était initialement le lieu fixé par les organisateurs du tournoi ZeratoR en 2020. En raison de la crise sanitaire, ZeratoR a d’abord annoncé le report au 29 Mai 2021 puis au 4 Juin 2022.

Une petite histoire

La ZrT TrackMania Cup est considérée comme l’un des principaux championnats annuels de jeux et d’esport organisés en France. Au cours des années précédentes, ce tournoi particulier a eu lieu en ligne en raison de la pandémie de coronavirus, maintenant, en 2022, il est revenu au format LAN habituel.

De 2016 à 2019, il s’est tenu dans plusieurs villes françaises notamment Lyon, Toulouse et Strasbourg. En 2022, Paris a accueilli l’événement à l’Accor Arena. Lors des événements passés, il y avait quelques milliers de participants mais cette fois-ci, il bat les records en atteignant 15 000 participants. Cette année, il y a également eu une augmentation des paris sur les esports avec le bitcoin.

Qualifications et inscriptions

Comme toujours, la première étape du tournoi reste les qualifications. Afin de se qualifier, l’inscription doit se faire en format duo uniquement. Cela a eu lieu du 6 Mai à 20h au 12 Mai à 23h. Une fois inscrits, les joueurs peuvent désormais participer aux qualifications qui se joueront entièrement en ligne le week-end du 14 et 15 Mai. Les supports seront disponibles le samedi à 14h à travers la discorde de la compétition.

Joueurs et séries éliminatoires

16 des meilleurs joueurs du monde feront le concours pour le titre de champion du monde. Des joueurs bien connus dans le domaine tels que Carl Jr., le Canadien, quadruple détenteur du titre de la Coupe et Bren, multiple médaillé de la compétition et le poulain de Karmine Corp qui n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales malgré qu’il a donné le meilleur dans les derniers tours en tombant court face aux jeunes inconnus Otaaaq et Wosile.

Parmi les 16 joueurs, la moitié d’entre eux s’étaient déjà qualifiés grâce à leurs performances durant le Trackmania Grand League ou grâce à la première place de la Coupe du monde 2021. L’autre moitié s’est battue lors d’une qualification, après des courses intenses et éprouvantes qui ont duré deux jours, les joueurs Binkss, GranaDy, Kappa, Mime, MiQuatro, Otaaaq, Papou et Tween se sont imposés et ont obtenu leurs tickets pour la finale.

Bien que la majorité de ces joueurs aient déjà disputé la Coupe du Monde par le passé, ce sera la première fois pour GranaDy, un joueur bien connu pour jouer avec un volant. Mime et Otaaaq se sont également joints à cette prestigieuse compétition.

Format de compétition et déroulement

Tous les matchs, à partir des éliminatoires y compris les demi-finales et les grandes finales seront joués dans le format du GLRT qui sont des matchs 1v1v1v1. Des points seront attribués en fonction des places dans le match, 4 points seront attribués au 1er et 1 point au dernier. Les éliminatoires consistent en 8 tours qui s’étaleront sur une période de 2 jours du 1er au 2 Juillet.

Pendant ce temps, les 8 meilleurs joueurs qui obtiennent 120 points en premier passeront au tour suivant. Pour les demi-finales, 4 des 8 joueurs sélectionnés qui obtiendront 140 points en premier obtiendront leurs tickets pour participer à la grande finale. Les grandes finales suivront la même règle des points.

Plans

Chaque joueur professionnel Trackmania rêve de soulever le trophée de la Coupe du Monde Trackmania mais seuls quelques sélectionnés ont le privilège de le faire. Cependant, l’un des noms aura la chance d’être ajouté à cette liste particulière au Stade de France en Juillet devant plus de 300 supporters.

Compte tenu de l’aspect international de la compétition, ZeratoR a choisi 10 circuits pour les joueurs et les fans à parcourir. Chaque circuit est associé à une ville dans différentes parties du monde. La décoration associée à chaque circuit permet aux adeptes d’être complètement immergés dans différentes cultures. La liste des cartes de la Coupe du Monde comprennent les éléments suivants :

Slalom – Paris

QuickSand – Sidney

TinyGap – Tokyo

Heart – Berlin

Poolside – Prague

Boltholes – Varsovie

Red Landing – New York City

New School – Rio de Janeiro

Forest Climbing – Londres

Bobzag – Toronto

Statistiques d’audience

La phase finale du tournoi s’est déroulée le samedi 4 Juin 2022. La principale chaîne de diffusion du tournoi était sur la chaîne Twitch ZeratoR. La diffusion a duré plus de 6 heures et 30 minutes. Pendant ce temps, le tournoi a accumulé plus de 870 000 heures de visionnage avec près de 134 000 téléspectateurs en moyenne, ouvrant ainsi la voie pour devenir l’un des plus regardés de l’histoire de la compétition. C’est le duo Affi et Gwen qui a remporté le tournoi sous les applaudissements retentissant des fans. Ce tournoi est actuellement l’un des tournois les plus populaires cette année.