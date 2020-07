Ys Origin se met en boîte (édition collector) sur Nintendo Switch

Au fil du temps, chaque chose finit par trouver sa place dans son environnement. En trois ans d’existence, celle de la Switch s’est avérée être celle du prédateur opportuniste. Naturellement, c’est une machine Nintendo dont le succès dépend donc de l’activité des studios du constructeur, mais elle propose également une large quantité de titres tiers puisqu’elle a été jusqu’à piller les catalogues des machines concurrentes, aussi bien actuelles que précédentes (pensez à l’animal que vous voulez, pour nous, ça ressemble à un vautour). Par conséquent, c’est sans surprise qu’on découvre que la reine des portages va accueillir un nouveau titre : Ys Origin.

Pas récent ce jeu, d’ailleurs. Apparu pour la première fois sur PC en l’an de grâce 2006, ce n’est que sur ces dernières années qu’il s’est frayé un chemin vers les consoles modernes, catégorie incluant notamment la PlayStation 4 et sa petite sœur portable, ainsi que la Xbox One. Et bon, puisqu’une console n’avait pas encore eu sa version, “pourquoi ne pas la lui offrir, hein ?”.

Probablement la logique qu’ont suivie DotEmu (responsable des versions sur consoles) et Limited Run Games qui, non contents de nous offrir une version physique du jeu, nous proposent même une édition collector plutôt généreuse. Les fans chanceux prêts à vider leurs comptes en banque trouveront dans leur boîte : le jeu (bien entendu), un steelbook, un artbook, la bande-son et un poster. Un contenu classique, mais sympa, qui pousse le prix à celui d’un jeu PlayStation 4/Xbox One puisque ce dernier passe de 30 à 70 dollars, soit plus ou moins la somme équivalente en euros (sans compter les frais de port).

Un détail ! Si vous êtes intéressé par une de ces éditions physiques, vous connaissez la routine Limited Run Games ? Bien, sachez que l’offre sera ouverte dès aujourd’hui et ne devrait durer que quelques heures, donc n’hésitez pas à vous diriger vers le site du revendeur présent dans les sources ci-dessous vers 18h afin de tenter votre chance et peut-être apprécier une version physique de Ys Origin. Pour le commun des mortels, il sera trouvable sur l’eShop dès le 8 juillet.