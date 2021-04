YS IX: Monstrum Nox – Une date de sortie Switch pour cet été

Ironique, n’est-ce-pas ? Troquer une île tropicale paradisiaque dont l’exploration est grisante pour l’atmosphère morose et grisonnante d’une cité-prison et tout de même sortir en été… Sur ce constat légèrement sarcastique, les faits ne changent pas, c’est bel et bien ce que s’apprête à faire Falcom avec la version Switch de YS IX: Monstrum Nox, jeu dont la sortie aura lieu durant la période estivale.

En effet, les fans qui attendaient avec impatience la mise en rayon de la version nomade des dernières aventures d’Adol Christin devraient être ravis d’apprendre qu’elles seront disponibles à emporter dès le 9 juillet dans nos vertes contrées (ce sera plutôt le 6 juillet pour nos lecteurs francophones qui habitent outre-Atlantique). C’est en tout cas ce que nous dévoile le dernier trailer (à découvrir plus bas) mis en ligne par NIS America.

Pour rappel, dans YS IX: Monstrum Nox, vous retrouvez le malchanceux Adol Christin alors qu’il se retrouve coincé à Balduq, une ville-prison dont il est impossible de sortir et prise d’une étrange malédiction y faisant apparaître des monstres. Naturellement, notre aventurier, lui, s’en échappe, mais pas sans devenir un Monstrum, une entité surnaturelle dont la mission est d’abattre les monstres et de découvrir les secrets de la Nuit de Grimwald, la malédiction. Ainsi, équipé de ses nouvelles compétences de Monstrum, il n’aura pas d’autre choix que de s’associer avec d’autres Monstrum et de mettre fin à cette nuit sans fin.

YS IX: Monstrum Nox sortira sur Nintendo Switch le 9 juillet 2021. Le jeu est d’ores et déjà disponible sur PlayStation 4. Et si jamais vous avez un peu de temps libre et que vous souhaitiez vraiment mettre cette série à l’essai, notre bon Danceteria ne vous recommandera jamais assez YS VIII: Lacrimosa of Dana.