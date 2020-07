Yacht Club cherche à offrir une troisième dimension à son chevalier à la pelle ?

On ne va pas vous mentir, rien n’indique que c’est le cas, mais si vous êtes ici, c’est qu’une telle nouvelle vous ferait plaisir. Yacht Club, le studio derrière le désormais classique Shovel Knight, a indiqué rechercher un développeur dans l’idée de monter une équipe 3D et de la voir plancher sur quelques projets…

D’où sort cette nouvelle ? De la section “offres d’emploi” de Gamasutra (offre que vous pouvez d’ailleurs découvrir dans sa langue originale dans les sources). Effectivement, cette dernière affiche depuis deux jours maintenant que le jeune studio (fondé en 2011 donc plus si jeune à pressent) cherche à ajouter de nouvelles dimensions à ses jeux en formant sa propre équipe de développement 3D. Le programmeur qu’ils recherchent devra avoir de l’expérience dans la création de jeux, mais plus encore puisqu’il aura pour tâche de participer à l’élaboration d’un moteur 3D.

Attention, rien n’indique à l’heure actuelle que le studio a pour projet de créer un Shovel Knight 3D. Yacht Club n’a pas confirmé vouloir faire un tel jeu dans cette offre, mais celui-ci a déjà évoqué penser à le faire. Monter une équipe spécialisée dans le développement d’expériences en 3D et élaborer leurs propres moteurs envoient quand même un signal fort, un signal auquel nous sommes prêts à croire. Qu’en est-il pour vous ?

Vous pensez avoir les connaissances requises et souhaitez vous essayer à de nouvelles expériences ? Vous n’avez pas peur de tout quitter pour travailler dans un studio à Los Angeles ? Libre à vous de consulter l’offre présente dans les sources et qui vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’offre en question. Et si jamais vous rejoignez équipe, on sera ravi de recouvrir votre empreinte dans le prochain jeu de Yacht Club, que se soit un prochain Shovel Knight ou une tout autre licence !