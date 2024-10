Le boss de Rare prend la tête des Xbox Games Studios. Et Everwild, alors ?

Après à peine une petite année passée comme dirigeant de l’hydre Xbox Games Studios, l’entité qui regroupe l’ensemble des développeurs acquis par Microsoft, Alan Hartman prend sa retraite. Et c’est Craig Duncan, jusqu’ici à la tête de Rare, qui vient le remplacer. Duncan est ainsi promu pour son travail chez Rare aux côté d’Xbox. Le studio a en effet soutenu le périphérique Kinect (Kinect Sports…) sur les générations précédentes, et surtout donné à Xbox l’un de ses rares (sans jeu de mot…) très grands succès de ces dernières années : Sea of Thieves, qui poursuit sa carrière sur PlayStation 5.

Craig Duncan prend la tête des Xbox Games Studios à un moment charnière pour l’entreprise (même si on a l’impression que depuis le lancement raté de la Xbox One, la branche jeux vidéo de Microsoft ne vit plus que des moments charnière…). La sortie toute proche de Call of Duty Black Ops 6 sur le Game Pass sera décisive pour le service, tout comme celle d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui viendra convaincre (ou pas) après l’impact finalement un peu tiède de Starfield, qu’Xbox peut, comme son voisin d’en face, sortir de gros jeux solos fédérateurs.

Le nouveau responsable des Xbox Games Studios devra aussi assumer prochainement la sortie de jeux attendus et annoncés de longue date, comme le prochain Fable, Avowed, qui semble avoir un développement mouvementé, ou le prometteur South of Midnight, qui pourrait montrer la capacité d’Xbox d’imposer de toutes nouvelles licence.

Parmi les jeux attendus sur Xbox, on peut aussi évoquer le cas Everwild. Le jeu étaient de ceux qui ont participé à la promotion des consoles Xbox Series avant leur sortie, et qui n’a toujours pas de date de parution quatre ans après l’arrivée des consoles de « current gen ». Le titre est justement signé Rare, studio qui va forcément connaître des bouleversements avec la promotion de Craig Duncan, qui le dirigeait jusque-là.

On peut voir cela comme un nouveau grain de sable dans l’engrenage du développement d’Everwild, ou, au contraire, comme une info rassurante : après tout, si Duncan est promu, c’est aussi parce que Microsoft lui fait confiance. On n’imagine pas donner les rênes d’une structure aussi grosse que les Xbox Games Studios à un personnage qui serait empêtré dans le développement devenu impossible d’un seul titre.

C’est aussi dans ce sens que va le journaliste Jez Corden, du bien informé Windows Central. Selon lui, le développement du jeu progresse, et « la boucle principale de gameplay » serait achevée. Et si l’arrivée de Craig Duncan correspondait à un nouveau départ pour Xbox, avec enfin la sortie de titres maison qui réussiraient à s’imposer ? C’est tout ce qu’on peut espérer…