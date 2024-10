Xbox cherche ce qui coince auprès des développeurs

Avec des programmes comme « Xbox Insiders », la branche gaming de Microsoft consulte assez naturellement les joueurs pour se rendre compte de ce qui est bien accueilli, de ce qui fonctionne moins, et de ce que le public attend en termes de nouveaux usages. Dans une note de blogs, les équipes de Xbox ont annoncé qu’elles iraient désormais voir aussi du côté des développeurs.

« Cela va nous aider à comprendre ce qu’il faut mettre en place, et comment le mettre en place. Quelles fonctionnalités sont nécessaires ? Comment les implanter au mieux ? Est-ce que nos outils actuels ou nos services sont obsolètes ? Comment les améliorer ? (…) Il s’agit de donner aux développeurs ce dont ils ont besoin pour se sentir portés et soutenus par Xbox. » – Dr Deborah Hendersen, en charge des études utilisateurs pour Xbox (traduit par la rédaction)

Ce qui marque le plus, c’est qu’Xbox entend mener ses tests aussi bien auprès des studios qui développent pour la marque qu’auprès de ceux qui ne portent pas leurs jeux sur les machines de Microsoft :

« Si vous faites des jeux vidéo, nous sommes intéressés par ce que vous avez à dire. Si vous n’êtes pas sur Xbox, nous aimerions beaucoup savoir pourquoi. Et honnêtement, si vous utilisez les produits de nos concurrents, vous avez probablement un point de vue qui peut nous apprendre beaucoup ! »

« Mais qu’est-ce qu’elle a de plus que moi ?! » semble demander Xbox à propos de sa principale concurrente, la PlayStation 5. Cette dernière se vend en effet deux fois plus que la console de Microsoft, d’après les derniers pointages. Un retard qui est difficile à comprendre tant PlayStation semble faire les choses de travers.

Si Xbox manque assez évidemment d’exclus à même de convaincre les joueurs de s’offrir ses consoles, PlayStation ne fait pas beaucoup mieux de ce côté-là. Certes, la console de Sony a pu célébrer les succès de Project Eve ou d’Astro Bot, mais ce sont des sorties très récentes, qui n’expliquent pas rationnellement la domination de la marque depuis maintenant 4 ans. D’autant que côté services, Xbox marque quelques points, entre un Game Pass bien supérieur au PS+ question catalogue, et une rétrocompatibilité quasi-totale, remontant trois générations en arrière.

Il semble ainsi assez inexplicable que PlayStation soit si loin devant Xbox ; ce que Microsoft cherche peut-être aussi à comprendre avec ce projet d’enquête chez les développeurs ? Hélas, l’américain est entré dans un cercle vicieux dont il sera difficile de sortir, n’ayant plus la main sur les causes de la situation dans laquelle il se trouve. Le succès d’une machine entraine forcément l’intérêt des studios, qui voient qu’un parc de consoles installées plus conséquent peut entraîner mathématiquement des ventes en plus grand nombre. La différence des ventes entre les deux consoles fait que mécaniquement, les studios devraient être plus intéressés par des sorties sur PS5, et douter de la rentabilité à publier sur Xbox. Et cela, pas besoin de département « recherche » pour s’en rendre compte…