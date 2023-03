Critique WWE 2K23 – Le copycatch de l’année ?

Après le désastreux épisode 2K20, la série de catch annuelle estampillée WWE made in 2K s’était offert des vacances bien méritées, cela afin de revenir dans une toute nouvelle mouture en 2022, sous la houlette d’un nouveau studio. La recette ayant été plutôt bien accueillie, c’est tout naturellement que l’on repart sur une formule annuelle et que, par conséquent, nos mains se sont posées sur WWE 2K23.

Après un épisode qui réconciliait les fans de catch avec la licence, 2K allait-il pouvoir continuer à faire perdurer cet amour renaissant en repassant sur une formule annuelle ? Les nouveautés – s’il y en a – apportées par ce WWE 2K23 sont-elles à la hauteur des attentes des fans ou reste-t-on dans la droite lignée des jeux de sport copiés/collés d’une année à l’autre, avec quelques retouches par-ci, par-là ?

(Critique de WWE 2K23 réalisée sur PS5 via une copie fournie par l’éditeur)

Des modes comme s’il en pleuvait

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce WWE 2K23 a dû avoir pour mot d’ordre la générosité. Que l’on se focalise sur un mode showcase retraçant la carrière de John Cena de façon originale, nous plaçant aux commandes de ceux l’ayant battu plutôt que dans les bottes du monsieur, que l’on se prenne pour un véritable gestionnaire de rosters dans le mode MyGM ou que l’on se décide à passer par-dessus la troisième corde dans les deux histoires du mode Mon ascension, une chose est certaine : le titre régale et abreuve les fans de contenu.

À côté de ces modes, on trouve bien sûr bien des moyens de se frotter à d’autres combattants sur le ring, que ce soit des amis, grâce aux classiques modes en ligne où nombre de stipulations sont représentées (même s’il en manque certaines, comme les Elimination Chambers) ou les classiques matchs d’exhibition contre des I.A paramétrables. Il existe également un mode, un peu moins nécessaire et ressenti, manette en main, comme un moyen assuré de faire rentrer de l’argent dans les caisses.

En effet, le mode Factions n’est autre qu’un espèce de gacha maquillé en jeu de cartes qui n’ont pas réellement d’utilité, sachant que les combats resteront des affrontements classiques. Des défis seront à réaliser pour pouvoir acquérir des paquets au contenu aléatoire, tout comme il sera possible de mettre la main au portefeuille pour ceux désireux de faire du pack opening.

Sonne la cloche de la chronophagie

Là où WWE 2K23 est très fort, c’est qu’il arrive à donner un sentiment étrange, pour peu que vous appréciez certains des modes de jeu, que le temps ne défile plus à la même vitesse. Votre humble serviteur, par exemple, s’est vu dépossédé de ses repères temporels par le très prenant mode MyGM. Recruter des superstars, organiser des shows, faire naître des rivalités et se hisser au sommet de la compétition sont autant de petits aspects qui peuvent très facilement vous faire déborder sur l’horaire que vous vous étiez fixé pour éteindre la console.

Le mode Mon Ascension est du même acabit : proposant deux scénarios, un féminin et un autre masculin, qui se veulent résolument différents, il permettra à chacun de laisser libre cours à son imagination pour façonner sa superstar et lui faire gravir les échelons de la compagnie. Seul petit bémol : les deux scénarios sont plutôt courts, et ce n’est pas les différents choix proposés en cours de route qui donneront envie de s’y replonger.

Rien qu’avec ces deux modes, le titre propose une expérience à la fois agréable, mais aussi résolument chronophage et addictive, surtout le mode MyGM qui est particulièrement réussi et, petit plus, permet de passer les combats pour se concentrer uniquement sur la partie gestion pour ceux qui auraient déjà leur dose de conflits.

Un coup de poing dans l’arcade, ça ne sourcille pas

Niveau gameplay, nous sommes peu ou proue sur la même chose que pour l’opus précédent. Il s’agit d’un jeu de sport, certes, mais le tout se focalise avant tout sur une expérience arcade, bien loin d’une quelconque simulation. On rend coups sur coups, on esquive avec panache et on réalise des prises impressionnantes à toute vitesse. Cela rend les affrontements dynamiques et beaucoup plus nerveux qu’un réel match de catch, surtout dans les difficultés supérieures.

Cependant, on pourra tout de même reprocher un système de dégagement des tombées assez archaïque, et l’éventail assez maigre de coups pouvant être affilié à notre superstar personnalisée. Le tout reste cependant parfaitement cohérent et en adéquation avec l’univers de la WWE et des anciens jeux, tout en améliorant la formule pour la rendre à la fois plus accessible, mais également diablement efficace.

Petit point final, et non des moindres : ce n’est pas très beau, même sur PS5. Et surtout, des temps de chargement assez longs (parfois une vingtaine de secondes, ce qui est un comble sur une console dotée d’un « SSD MAGIQUE ») viendront freiner votre progression dans le mode Mon Ascension.

WWE 2K23 est sans aucun doute l’opus le plus abouti de la licence, du moins dans sa forme. Dans le fond, il manque encore beaucoup d’éléments chers aux fans de catch, comme les stipulations ou la possibilité de vraiment personnaliser à 100% le moveset de son personnage.

Toutefois, même s’il emprunte beaucoup aux bases établies par l’épisode de 2022, on sent que 2K est enfin sur la bonne voie avec la licence WWE et tente réellement d’améliorer la formule. Cela prendra certainement encore un peu de temps pour que l’on se retrouve devant le meilleur jeu de catch de tous les temps, mais le chemin est tout tracé. Reste à espérer que les développeurs et 2K ne bifurquent pas.