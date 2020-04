Après un WWE 2K 2020 en carton, un WWE 2K Battlegrounds en cartoon !

En rire pour mieux oublier ?

Après une année compliquée pour la licence, WWE 2K, la série de jeux de catch, prend un grand tournant et semble vouloir nous proposer quelque chose de tout nouveau avec WWE 2K Battlegrounds. Peut-être une manière d’essayer de faire oublier l’épisode désastreux WWE 2K 2020, qui, malgré l’arrivée de personnages jouables féminins, fut livré complètement buggé. La critique fut sans appel, avec un tout petit 43% sur Metacritic, quand les joueurs furent plus impitoyables encore, laissant la note de 1,5/10 sur ce même Metacritic.

Ce désastre vidéoludique et industriel a poussé développeurs et éditeurs à prendre un peu de recul sur leur production, et il a été décidé qu’il n’y aurait pas immédiatement de successeur à WWE 2K 2020.

Cependant, cela ne veut pas dire que nos consoles seront privées de catch, puisque 2K annonce aujourd’hui le titre WWE 2K Battlegrounds ! Alors que la série précédente se classait dans le bac des jeux de sports, avec l’ambition d’être une simulation, Battlegrounds s’orientera vers le fun et l’action :

« WWE 2K Battlegrounds, une toute nouvelle expérience de jeu qui inclura de l’action dans le plus pur style arcade, ainsi que des environnements, des prises, et les designs des superstars du catch complètement fous. Nous nous concentrons sur une expérience de jeu sociale, simple à prendre en main, mais pleine de profondeurs pour qui voudrait s’y pencher. » – extrait du communiqué de presse de 2K.

C’est donc un jeu 100% action auquel il faut s’attendre, avec une direction artistique étonnante, qui veut probablement accentuer ce côté fun, mais qui risque de diviser. On retrouve en effet les superstars de la discipline, Dwayne “The Rock” Johnson en tête, modélisées dans un style à la fois cartoon façon SD (pour super deformed) et photo-réaliste. En résultent des personnages disproportionnés dont on n’a pas encore décidé s’ils nous faisaient marrer ou s’ils nous mettaient mal à l’aise….

Le jeu s’intègre dans la collection Playgrounds initiée par NBA 2K Playgrounds, et sera développé par le même studio, Saber Interactive. WWE 2K Battlegrounds est attendu pour cet automne.