World of Warcraft: Shadowlands – Les nouveautés de la mise à jour 9.1.5

Si on vous parle de MMORPG, il y a fort à parier que vos premières pensées se tourneront vers son doyen : World of Warcraft. En effet, à sa sortie en novembre 2004, le titre s’est rapidement imposé comme une référence dans le genre du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur et nous avons droit régulièrement à de nouvelles extensions pour prolonger l’aventure. Et la dernière en date, World of Warcraft: Shadowlands, vient de recevoir la mise à jour 9.1.5.

Celle-ci apporte de nombreux correctifs et équilibrages afin d’améliorer le confort en jeu. Parmi les ajouts les plus importants, nous pouvons retenir quelques points essentiels comme par exemple des modifications d’équilibrage de classes permettant désormais d’utiliser des techniques à dégâts de zone qui toucheront plus d’ennemis. Jusqu’alors limité à cinq cibles, il sera possible d’affecter plus d’ennemis, mais le taux de dégâts infligés diminuera au-delà du cinquième.

De plus, la fonctionnalité des congrégations, introduites dans l’extension World of Warcraft: Shadowlands, sera impactée puisque les joueurs pourront en changer quand bon leur semble tout en conservant les objets acquis dans les précédentes. Six nouveaux donjons seront également ajoutés dans la rotation des Marcheurs du temps, que ce soit en mode héroïque ou mythique+ durant les deux semaines de l’événement.

Enfin, dans la longue liste des correctifs de la mises à jour, nous avons pu voir apparaître des options inédites de personnalisation dont l’ajout et la suppression de certaines emotes, faisant écho aux récents démêlés avec la justice de Blizzard. Désormais, les messages des emotes /baver, /tousse, /roter, /péter, /siffle, /crache et /fesse ne mentionnent plus les joueurs ciblés et les emotes /kick (coup de pied), /pue, /shake (remuer son derrière) et /gémir ont été tout simplement supprimées.

Il nous est impossible de ne pas voir là une manière de plus pour le studio d’essayer de redorer son blason et de s’écarter encore un peu plus des comportements de ses anciens employés ayant terni l’image des studios et conduit à de nombreux changements, dont le nouveau nom de Jesse McCree dans Overwatch. Si vous souhaitez découvrir la liste complètes des modifications de la mise à jour 9.1.5, il vous suffit de vous rendre à cette adresse.