BlizzConline 2022 – Blizzard annule l’évènement

La pandémie mondiale n’aura pas épargné les conventions dans le monde entier et ce fut le cas pour les BlizzCon 2020 et 2021 qui furent remplacées par une BlizzConline 2021 en février dernier. Le studio avait également fait part de son intention d’organiser un nouvel événement en ligne pour le début de l’année 2022 afin de procéder aux annonces de ses prochains titres les plus attendus comme Overwatch 2 ou Diablo IV. Cependant le verdict est tombé et Blizzard annonce l’annulation pure et simple de la BlizzConline 2022 au grand dam de ses joueurs les plus fidèles.

C’est sur son site officiel que le studio américain a annoncé sa décision et explique les raisons d’un tel choix. En effet l’organisation d’un tel événement prend du temps et de l’énergie, deux ressources que Blizzard souhaitent mobiliser pour terminer le développement de ses prochains titres. Annoncés depuis la BlizzCon 2019, Overwatch 2 et Diablo IV sont encore en phase de développement et les informations concernant leur contenu restent très maigres depuis presque deux ans.

De plus, le studio est encore actuellement au cœur d’une enquête de la justice californienne concernant les nombreuses affaires de harcèlement au sein du studio. Une situation épineuse qui explique également la décision d’annuler les prochains événements puisque une grande partie du personnel a quitté le studio poussant également Blizzard à changer le nom de Jesse McCree dans Overwatch, désormais rebaptisé Cole Cassidy.

C’est pourquoi le studio américain souhaite embellir son image en essayant de se rapprocher de sa communauté aux travers des évènements organisés comme nous avions pu le voir en février dernier lors du BlizzConline 2021. Ainsi Blizzard souhaite prendre le temps de repenser la BlizzCon en changeant une formule établie depuis maintenant seize ans jour pour jour à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Afin de rassurer ses fans concernant les prochaines annonces pour les titres les plus attendus, le studio a précisé qu’il continuerait de communiquer à propos de ces dernières. En effet nous attendions avec impatience de découvrir cette BlizzConline 2022 pour obtenir une nouvelle fenêtre de sortie pour Overwatch 2 et Diablo IV, des annonces qui seront faites en dehors de l’évènement dans les prochaines semaines ou les prochains mois à venir.