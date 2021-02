Wonder Boy: Asha in Monster World – Une sortie en boite et des surprises

Alors non, la sortie en boite n’a rien à voir avec le clubbing, qui nous manque à tous en ces temps de couvre-feu, mais avec une édition physique du jeu qui vient d’être annoncée ! Et ce n’est pas la seule info concernant le titre, puisqu’on apprend que cette édition physique comprendra en bonus exclusif le jeu original Wonder Boy: Asha in Monster World, sorti en 1994 au japon sous le titre Monster World IV.

Dans la lignée de The Dragon’s Trap, Wonder Boy: Asha in Monster Word se veut une expérience fidèle au jeu original, avec des qualités graphiques bien d’aujourd’hui. Les environnements ont ainsi été redessiné en 2,5d (modélisés en 3d, mais jouable uniquement en 2d) tandis que les personnages seront eux habillés de cel-shading. À noter également que les personnages sont désormais doublés, qu’un mode facile a été ajouté pour les plus jeunes (peut-être la véritable cible de ce remake), et le tout a été dirigé par le créateur du jeu original, Ryuchi Nishizawa.

Alors que le jeu fête aujourd’hui ses 35 ans, il n’a jamais bénéficié de véritable sortie chez nous. Si on a pu le trouver sur les stores numériques Wii, Xbox 360 et PlayStation en 2012, certains l’ont réellement découvert à la sortie de la Mega Drive Mini, qui l’embarquait dans son line-up. On avait pu voir alors comme le titre avait bien vieilli, restant tout à fait jouable et encore très fun aujourd’hui.

Ce qui nous fait nous interroger sur la pertinence de ce remake, l’original n’ayant pas exactement de défaut à corriger… Une esthétique plus actuelle permettra néanmoins peut-être de convaincre les plus jeunes et les plus réticents à s’essayer au jeu, et même de découvrir Monster World IV, l’original, qui accompagnera cette nouvelle version.

Wonder Boy: Asha in Monster World sortira sur PlayStation 4 et Switch le 28 mai prochain.