Wonder Boy: Asha in Monster World est enfin daté… au Japon

Si on est tous plus ou moins d’accord pour retenir que le grand vainqueur de la guerre des consoles qui a secoué le monde dans les 90s est la PlayStation, les deux éditeurs/constructeurs qui s’opposaient alors n’ont vraiment pas suivi le même chemin. D’un côté, Nintendo a continué à sortir des consoles et pousse ses propres licences si bien que certaines d’entre elles tournent toujours aujourd’hui, tandis que de l’autre, SEGA a connu beaucoup de travers au point que nombre de ses licences ont changé de mains. Cependant, les années passent et offrent de nouvelles chances à ces héros alors oubliés.

Ici, nous pensons notamment à la série Monster Boy qui, grâce au travail de Lizardcube sur The Dragon’s Trap, a regagné de la couleur et de la visibilité. D’innombrables séries méconnues des joueurs les plus jeunes se voient accorder une nouvelle chance avec de nouveaux épisodes comme Windjammers, Alex Kidd ou même Streets of Rage. Ceci dit, nous sommes bel et bien là pour parler du dernier remake à rejoindre la série Wonder Boy : Wonder Boy: Asha in Monster World.

Ce titre, remake du quatrième volet sorti uniquement sur MegaDrive en 1994 au Japon, prépare sa sortie au pays du Soleil-Levant avec à présent une date et plusieurs éditions. Si une version dématérialisée est bien de la partie, les joueurs japonais (et les fans d’import motivés) pourront mettre la main sur une édition standard (3980 yen soit une quarantaine d’euros) et une version collector (au tarif de 5980 yen ou 60 euros). Cette édition spéciale contiendra deux artbooks, le jeu et un coffret collector. Ajoutons enfin que la version démat’ sera moins chère (pour une fois).

Tout ça, c’est prévu pour le 22 avril 2021, mais uniquement au Japon. Chez nous, il faudra attendre le second trimestre avant de profiter de Wonder Boy: Asha in Monster World pour sa première tournée européenne sur PC, Switch et PlayStation 4. Notez qu’une version physique est bel et bien prévue chez nous. En attendant, on découvre le trailer qui nous annonce toutes ces bonnes nouvelles. On ne va pas se mentir, The Dragon’s Trap était plus impressionnant.