Alex Kidd in Miracle World DX – Retour après lifting

Qui aurait cru ça possible ? Et pourtant, toutes les étoiles étaient alignées. Après le tour de force de Sonic avec Sonic Mania, après la résurrection de la licence Wonder Boy au travers d’un remake puis d’un titre inédit, à la suite de succès critique de Streets of Rage 4 (à qui Dotemu a fait du bien), un autre héros de SEGA a droit aux honneurs avec un nouvel épisode. Faites place nette pour Alex Kidd in Miracle World DX !

Effectivement, le personnage, prétendant au trône de mascotte de SEGA (avant de s’y faire chasser par le herisson bleu durant les années 90), va faire son grand retour en 2021 comme l’indique la première bande-annonce le mettant en scène. Notez que, même si le titre indique qu’il s’agit d’un remake du premier (et meilleur) volet de la série, cette version du jeu présentera de nombreuses nouveautés bienvenues (d’autant que le titre original se termine en même pas 2 heures en prenant son temps).

Nouveaux graphismes, niveaux inédits, boss exclusifs, musiques réorchestrées, modes de jeu originaux… Les gars de Merge Games et de la JankenTeam ont mis le paquet pour offrir à l’adolescent (croyez-nous ou pas mais il a 14 ans dans le jeu) une seconde jeunesse et ça fait plaisir. En effet, c’est une floppée d’éléments nouveaux qui vont apparaître dans ce soft dont un mode “boss rush”, des mécaniques de combat revues pour les affrontements contre les boss et également, un mode rétro qui vous permet de jongler entre graphismes modernes et graphismes rétro (option qui rappelle le boulot de Lizardcube sur le remake de Wonder Boy: the Dragon’s Trap).

Côté machine, vous devriez avoir le choix. Alex Kidd in Miracle World DX devrait sortir au début de l’année prochaine sur toutes les consoles disponibles. Oui, meme celles qui ne sont pas encore sur le marché. Cela inclut donc le PC, la Nintendo Switch mais également toutes les consoles estampillées Sony et Microsoft encore d’usage aujourd’hui (la Xbox One aussi, mauvaises langues que vous êtes). Ajoutons enfin que, d’après les informations affichées sur Steam, le jeu devrait tourner en 720p et ne nécessite aucune carte graphique particulière. Il devrait donc tourner parfaitement sur Nintendo Switch… Enfin, jusqu’à preuve du contraire.

Voilà, Alex Kidd in Miracle World DX verra le retour du héros éponymes dès le début de l’année 2021 sur toutes les consoles du marché. Nous vous laissons le soin de découvrir le trailer ci-dessous. N’hésitez pas à partager votre opinion sur la musique, on ne sait pas trop quoi en penser…