Monster World IV – Wonder Boy re-re-re-revient avec un nouveau remake

Nous ne sommes pas, sur New-Game-Plus.fr, avares de compliments sur l’exceptionnel remake de The Dragon’s Trap (Wonder Boy III) réalisé par Dotemu et Lizard Cube en 2017. Depuis, nous avons vu un jeu de la même trempe, présenté comme original tout en citant abondement la saga Wonder Boy : Monster Boy and the Cursed Kingdom (la série des Wonder Boy est aussi désignée sous l’appellation Monster World, Monster Boy venant ainsi faire la somme des deux…).

Après le très dispensable remake du tout premier épisode, c’est Monster World IV, 6ème installation de la série (oui, le 4, c’est le 6, c’est un peu compliqué…) et grande inspiration pour la série Shantae, qui aura droit à son remake.

Pour cette ressortie, le jeu prendra le titre de Wonder Boy: Asha in Monster World, et sera, comme pour le jeu original de 1994, un jeu de plateformes mâtiné d’éléments JRPG (des énigmes à résoudre, des donjons à explorer, un personnage qui gagnera de nouvelles capacités au fur et à mesure de l’aventure…)

Un premier trailer a été publié pour annoncer le remake, et, à vrai dire, ne nous a pas totalement convaincus. La direction artistique en 2.5D qui a été choisie manque clairement d’originalité, et ne réussit pas, contrairement à ce qu’avais fait Dotemu, à insuffler une nouvelle identité graphique tout en respectant le jeu original. En tous cas, sur ces premières images. Il faudra bien entendu attendre la sortie du jeu pour se faire un véritable avis ! D’autant qu’une partie de l’équipe ayant travaillé sur le jeu original participe au développement de ce remake…

En attendant, le titre original fait partie du line-up de la Mega Drive Mini, dont il était l’un des jeux les plus intéressants, et dont la jouabilité n’a pas forcément beaucoup vieillie. Raison de plus pour émettre des doutes sur le remake à venir…

Wonder Boy: Asha in Monster World sortira Nintendo Switch, PlayStation 4, et PC au premier trimestre 2021.