Women-Led Games Showcase 2024 – Notre sélection du direct

Le Summer Game Fest nous gratifie cette année, du Women-Led Games Showcase, un espace de visibilité (à la manière du Latin American Games Showcase) pour les développeuses, et les studios majoritairement composés de femmes, venant de tout horizon. Pas moins de 21 jeux ont été présentés, pour une fenêtre de sortie majoritairement fixée à 2024. On précise que la plupart ne sont pas des nouveautés, mais ne boudons pas notre plaisir pour autant, voici donc une brève sélection de jeux qui ont retenu notre attention durant ce showcase.

Citadelum

Commençons par Citadelum (Abylight Barcelona), un city-builder aux multiples facettes, se déroulant dans la Rome antique, à une époque précédant l’Empire romain. Le jeu tourne autour de trois axes principaux de gameplay, premièrement, un city-builder classique : construction d’une ville, récupération et production de diverses ressources, gestion de la population et de leurs bien-être, et du développement militaire. Ensuite vient le côté 4X, avec une carte du monde, comprenant plusieurs colonies, des combats en auto-battler et une emphase sur le commerce, avec la possibilité d’établir des routes commerciales et de gérer l’import/export de ressources.

Et enfin, ce qui donne la petite touche d’originalité au jeu, l’entretien de relations avec divers dieux de la mythologie romaine, qui peuvent directement fouler de leurs énormes pieds divins nos villes, pour nous faire subir leurs courroux, ou apporter leurs bénédictions. Ce qui devraient permettre pas mal de rejouabilité en fonction de nos choix. Citadelum sortira en 2024, une démo est déjà disponible sur Steam.

SunnySide

SunnySide (RainyGames), une simulation de vie en 3D, toute choupi, et tournant autour de la gestion d’une ferme, le tout enrobé dans une ambiance de Japon contemporain. Outre le standard imposé par Stardew Valley pour le genre (gestion de ferme, relations sociales, romances, craft, achat/vente, etc.), le jeu a l’air de se démarquer de par son ambiance, sa générosité et sa multiplicité de couches de gameplay.

Villes à parcourir, housing, arbres de compétence, customisation à gogo, fermentation des aliments ou encore un système de combat au tour par tour avec des cartes. Surpris ? Nous aussi. SunnySide est de sortie le 14 juin sur PC et le 10 juillet sur consoles de dernière génération, une démo est jouable sur Steam.

The Crush House

Enfants nés entre la génération Y et Z, soyez ravis, The Crush House (Nerial), édité par Devolver et développé en grande partie par l’équipe derrière l’excellent Card Shark, et la série Reigns, nous promet d’investir le monde de la téléréalité en 1999. Le jour, il faut gérer l’entièreté du show, caster les participants, les filmer pendants des moments importants, de la publicité, acheter des éléments de décoration et surtout étudier l’audience cible et répondre à leurs attentes.

Attention, twist, de sombres secrets se cache derrière l’émission, et la nuit, vous devrez explorer la maison et discuter avec le cast pour découvrir ce qu’il en est. The Crush House sera disponible le 9 août uniquement sur PC, une démo est disponible.

Phoenix Springs

Une des coqueluches montrées dans plusieurs présentations de ce Summer Game Fest : Phoenix Springs (Calligram Studio), un point and click d’enquête dans lequel on incarne une journaliste à la recherche de son frère, dans une oasis désertique. L’esthétique néo-noir à tomber par terre, combinant animations 2D et 3D ne peut laisser indifférent. Que dire de plus, à part que nous avons hâte de mettre la main dessus. Phoenix Springs sortira le 16 septembre 2024 uniquement sur PC.

Mexico, 1921. A Deep Slumber

Mexique, 1921. Après une dizaines d’année de soulèvements, de coups d’État et de conflits armées, un nouveau président est élu, Álvaro Obregón du Parti travailliste mexicain et leader de la révolution. Notamment connu pour ses améliorations sur l’éducation, ses réformes agraires, anticatholiques et son rapprochement diplomatique avec les États-Unis, il est élu de 1920 à 1924, puis réélu en 1928. Il fut assassiné peu avant la prise de ses fonctions, par un étudiant catholique.

C’est dans ce contexte historique que se déroule Mexico, 1921. A Deep Slumber (Mácula Interactive), où l’on incarne, encore une fois, un journaliste dans une aventure narrative, qui a l’ambition d’éduquer sur l’héritage du peuple mexicain. Le gameplay tourne autour de la photographie, les rencontres avec des personnages historiques politiques et artistiques, la visite de lieux chargés d’histoire et de document d’archives à collecter. Une démo et d’ores et déjà disponible sur Steam, pour une sortie programmée fin 2024 sur PC et consoles Xbox.

Nous sommes à une époque de libération du diktat que subisse les femmes et le Women Led-Games a un rôle important à jouer dans cette industrie qui nous est chère, c’est une plateforme de visibilité importante dans le secteur du jeu vidéo (et plus globalement, de la tech et du monde du travail) toujours autant empreint de culture sexiste, de discriminations liées aux congés (pour exemple, le shitstorm pour les congés menstruels de CD Projekt Red), d’inégalités salariales, etc.

Les femmes étant sous-représentées dans les effectifs du secteur du jeu vidéo, alors que le ratio chez les joueurs est plutôt équilibré, cela sonne donc comme une aberration d’avoir si peu de femmes en tant que travailleuse et de toujours voir, en très grande majorité, des hommes intervenir dans la communication. Alors, supportons de tout cœur cette initiative.